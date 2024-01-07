李艷秋「賴清德主打中國介選固守基本盤」　柯文哲已氣急敗壞

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人李艷秋6日表示，民進黨總統候選人賴清德選戰主打中國介選，種種操作都是在固守基本盤，代表他無力突破天花板；而民眾黨總統候選人柯文哲，則突然開罵國民黨是中共支持的人，對國民黨提出邀請共商聯合內閣也反應激烈，顯示他氣急敗壞，想拉綠營的票已經到了口不擇言的地步。

對於最近各黨候選人的動作，李艷秋表示，賴清德主打中國介選，給對手套紅帽的手法以往都有效，因此動員大檢調抓小里長，放話五月天被老共要脅，連羅致政的不雅影片，也說是中國利用深偽技術介選。她認為，這種種操作都是在固守基本盤，也代表賴清德無力突破天花板，只好回到抹紅對手的老路。

對於柯文哲，李艷秋指出，柯文哲先前痛批他的「兩岸一家親」被民進黨抹紅，選前這幾天，突然開罵國民黨是中共支持的人，跟這個黨沒有什麼好談的；對侯友宜提出選後邀他和郭董共商聯合內閣，他反應激烈，認為國民黨在操作棄保。

李艷秋認為，抹紅對手是民進黨專利，柯文哲加入顯示他的氣急敗壞，想拉綠營的票已經到了口不擇言的地步。

李艷秋指出，柯文哲應該清楚，他和侯友宜沒有棄保的話，誰都選不上，藍營操作棄保是必然，但他們至少提出方式，柯也應該提出勝選後如何治理國家，因為像這樣的一人政黨，大家懷疑的是治理能力，但是目前只看到他兩邊開罵，實在看不出他下架民進黨的決心。