遭柯文哲抹紅　趙少康：我從不跟大陸官方聯絡

▲國民黨立委賴士葆（左起）、趙少康、曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲對《美聯社》表示，國民黨對中國大陸太友善，幾乎被中國大陸控制。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（5日）表示，國民黨總統候選人侯友宜都是站在台灣立場跟利益，而他則是從來不跟大陸官方聯絡，去大陸最多只是旅遊，基本上也不太願意接受招待，自己花自己的錢，「怎麼抹紅我們？我不懂」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，柯文哲不是曾說「兩岸一家親」，選戰策略不要刻意抹黑、抹紅。

趙少康5日到立法院開記者會並於會前受訪，對於上述柯文哲說法，他表示，侯友宜是嘉義豬肉商的孩子，怎麼抹紅？侯為了千島湖事件到大陸，是訂定「兩岸共打協議」的人，都站在台灣立場跟利益，而他則是從來不跟大陸官方聯絡，去大陸最多只是旅遊，基本上也不太願意接受招待，自己花自己的錢，「怎麼抹紅我們？我不懂」。

趙少康也說，以香港來說，他一直支持香港民主運動，聲援壹傳媒創辦人黎智英至今，民進黨、民進黨總統候選人賴清德跟柯文哲有這樣做嗎？他說要跟老共要求戰機不要越過海峽中線、戰艦不要圍繞台灣、山東艦不要跑到台灣東部去，要善待香港跟黎智英，請柯文哲照講一遍。

對於柯文哲的說法，曾銘宗也說，當然不會（被控制），這是柯文哲選戰抹紅、抹黑策略，柯不是自己曾說「兩岸一家親」，不要開玩笑，刻意抹黑、抹紅。

至於媒體詢問，聯合政府方面，柯文哲說國民黨算計權謀太深，趙少康說，最早不是柯文哲提出聯合政府？柯有什麼算計？聯合政府是一個好的構想，可以納入優秀人才，不所以他才說，民眾黨裡，甚至是民進黨裡的好人才，如果願意，也都可以考慮，來比較誰適合某個位子。

趙少康表示，柯文哲之前說跟國民黨組聯合政府，要監督類型，像通傳會（NCC）、金管會等，這可以考慮，想監督就讓你監督，怎麼到現在又變了樣。他還是堅持原主張，且柯希望聯合政府的監督位子，由柯推薦，他也尊重。