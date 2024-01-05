要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

記者蘇晏男／台北報導

台灣人工智慧實驗室指出，特定臉書協同使用帳號，把新北校園割頸案連結為蔡政府支持台灣廢除死刑的結果，而民進黨總統候選人賴清德昨說這就是中國介選。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（5日）表示，賴清德要講清楚贊不贊成廢死，選總統不能躲，贊成廢死就修法，不贊成就執法，任何事情都講中國介選，「中國那麼厲害 我才不相信勒」，搞白色恐怖，比共產黨還可怕。

▲趙少康5日到立法院開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣人工智慧實驗室昨指出，2023年12月21日至28日間，臉書「協同群」（具有協同行為的群體）操作上述割頸案，將其連結為台灣支持廢死的結果，試圖增強對蔡政府的不信任。對此說法，賴清德4日受訪時表示，這當然是中國介選，這次用大量網軍操作台灣的社會議題，造成社會分裂，企圖取得選舉利益。

對此，趙少康5日受訪表示，民進黨在立法院占多數，如果政策是廢死，那就修法，結果不修法律，38名死刑犯只要非常上訴、再審之訴就可以拖，對當事人也是個折磨，對受害家屬是更大傷害、二度傷害。賴清德面對這問題，要勇於面對，總要講講為什麼，什麼都迴避，到底贊不贊成？講清楚，選總統不能躲，贊成廢死就修法，不贊成就執法，被問不回答就跑，跑也解決不了問題。

趙少康說，任何事情都講中國介選，「中國那麼厲害 我才不相信勒」，里長旅遊也要搜查，新住民也列為優先調查，旅行社賣機票也要被調查，搞白色恐怖，比共產黨還可怕，回到以前美國麥卡錫時代嗎？民進黨執政要改成這樣嗎？「我覺得太可怕」。