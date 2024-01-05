2024總統大選廣告戰！侯競辦控民進黨惡意重製加工：抺黑中傷

記者劉昌松／台北報導

總統大選投票日倒數計時，政黨推薦候選人紛紛加碼廣告宣傳，國民黨總統候選人侯友宜辦公室接獲吹哨者爆料，質疑民進黨5日推出的賴清德最新競選廣告，用了先前侯辦製作的影片並加以重製加工，侯辦發言人黃子哲在律師簡榮宗陪同下，到台北地檢署遞狀控告民進黨違反《著作權法》、《正副總統選罷法》等罪。

▲侯友誼競辦發言人黃子哲、律師簡榮宗到遞狀控告民進黨競選廣告違反《著作權法》。（圖／記者劉昌松攝）

黃子哲表示，侯辦4日接獲吹哨者提供影片後，就已經發布新聞稿，質疑民進黨的新廣告有違法疑慮，受託播放的電視台至今都不播放，顯示電視台也覺得不妥，但民進黨仍在5日上午公布廣告內容，「執迷不悟，一錯再錯」。

另外，針對民進黨總統候選人賴清德質疑國民黨取得廣告的來源，批國民黨施壓電視台傷害言論自由一事，黃子哲表示，影片是電視台看不下去的人提供，黃子哲並指出「關閉中天，推動「數位中介法」傷害言論自由的不就是民進黨嗎？」

律師簡榮宗指出，民進黨的廣告「前4秒完全用我們的內容，後面用我們的內容加上國民黨的人像，還放上YouTube，這不是合理使用，詼諧仿作目前在台灣《著作權法》是不被許可，也不包括抹黑、惡意中傷，因此另外還要告《正副總統選罷法》的意圖使人不當選。」