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侯友宜黃金周車隊掃街啟動！ 　六都巡迴拚輪替

▲國民黨總統候選人侯友宜三重車掃，受到支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜三重車掃，受到支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

2024總統大選即將進入最後倒數一周，國民黨總統候選人侯友宜6日一早將從新北市出發進行大車掃，接下來則陸續前往桃園、高雄、台南，台中、台北、及嘉義進行車掃與造勢活動，12日選前之夜早上先在台中，晚上便殺回新北市，最後階段固守新北大本營，號召主流民意站出來，「1月13、挺侯康、拚輪替」。

侯辦公布，黃金周車隊掃街將於6日上午啟動，上午在新北市板橋、土城進行車掃，下午前往五股、泰山車掃，並於新莊舉辦造勢活動，晚間則至桃園舉行造勢晚會；7日上午前往桃園市中壢區、桃園區車隊掃街，並於下午在高雄夢時代前廣場舉辦高雄造勢大會，晚間則前往高雄瑞豐夜市掃街拜票。

8日上午侯友宜將前往台南進行車隊掃街，下午接續在台南進行拜票及市場掃街，晚上於台中烏日高鐵站旁舉行造勢晚會；9日上午前往台北市進行市場掃街，下午在台北市進行車隊掃街，晚間返鄉嘉義，於嘉義市西區舉辦造勢晚會。

▲國民黨總統候選人侯友宜三重車隊掃街受到支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

10日上午侯友宜前往高雄拜票及市場掃街，下午接續高雄車隊掃街；11號上午則在新北市蘆洲進行車隊掃街，下午前往新莊、樹林車掃，晚間在台中夜市掃街拜票。12日上午在台中市場掃街，下午接續在台中市進行車掃，晚間返回新北市板橋第一運動場，舉辦選前之夜。

侯友宜表示，2024大選是清廉與貪腐、民主與獨裁、和平與戰爭的選擇，每一張選票都是決定中華民國未來的關鍵，侯康配就是在野最強的候選人，也是唯一能實現政黨輪替的候選人，只要集中力量，就能下架民進黨。
 

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