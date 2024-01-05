抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

PTT帳號waittingcl昨（4）日以「賴皮寮才值百萬？屋內現百萬油畫」為題在八卦版發文，指稱民進黨總統候選人賴清德萬里老家的畫作，是台南藝術家陳輝東在102年創作的「收穫」，暗示價值破百萬。不過，馬上被其他網友質疑，該帳號發文前IP異常，出現大量質疑留言。對此，經記者向資安工作者確認，該帳號在20分鐘內換3組IP，從高雄到桃園，手法類似先前國民黨黨工Linbay好油，使用VPN做為跳板。

PTT帳號waittingcl昨（4）日以「賴皮寮才值百萬？屋內現百萬油畫」為題在八卦版發文，內容暗示賴清德老家的畫作，是台南藝術家陳輝東在102年創作的「收穫」，作品價值超過百萬台幣。不過，在貼文發出後，就有網友發現，該帳號在發文之前，IP就有異常狀況，甚至半小時內，也發過同樣的文章，卻又刪掉重發。

不少其他網友留言質疑，「你剛才至少換了兩個IP，解釋一下為什麼」、「網軍好急喔 VPN連IP都不會切換」、「上一篇空白文自刪XDDD」，也有網友嘲諷、「IP換好幾次 還會發空白文，新手上路XD」。

對此，記者向資安工作者查證，該「waittingcl」的帳號顯示，在9時52分時，IP在60.248.253.85；9時59分，IP則是218.161.120.10；10時10分又變成180.177.83.11，使用網路查詢就可以發現，雖然IP位址都在台灣，但有很明顯的城市移動，甚至在20分鐘內移動超過200公里，在實務上的確是不尋常的跡象。

該人士分析，該帳號共有19篇發文紀錄，上一次發文是在2019年12月，最後一次推文則是在2021年12月，一個2年來幾乎沒有使用的帳號，今年突然發文帶風向，加上發文前換IP的不尋常舉動，幾乎可以推斷是異常帳號。

▼PTT帳號「waittingcl」在20分鐘內換3組IP，從高雄到桃園，手法類似先前國民黨黨工Linbay好油，使用VPN做為跳板。（圖／PTT）

