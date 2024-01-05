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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第9選區政見！林德福打黑金、莊銘淵重開機、陳愷寧列永和問題

▲▼林德福。（圖／翻攝自Facebook／林德福）

▲林德福。（圖／翻攝自Facebook／林德福）

記者曾筠淇／綜合報導

1月13日上午8時至下午4時將進行第11屆立法委員選舉，其中新北市第9選區共有3人參選立委，分別是國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧。為了爭取立委席次，3位候選人均全力衝刺，爭取選民支持，《ETtoday新聞雲》也根據選舉公報整理出3人的經歷、政見。

1號林德福｜

推薦之政黨：
中國國民黨

學歷：
．台北縣立頂溪國小畢業
．台灣省立板橋中學畢業
．私立開南高級商工職業學校畢業

經歷：
．台北縣永和市市長、市民代表、代表會副主席
．新店高中文教基金會董事長
．國立政治大學法律實務班結業
．開南大學副董事長
．第5至10屆立法委員
．中國國民黨副秘書長、立法院黨團書記長
．立法院中國國民黨黨團總召兼政策會執行長

政見：
雙和安好有德福，中華民國會更好

1. 推動國土復育，監督政府於2026年完成移撥5百億預算至國土永續發展基金。

2. 支持 「2050淨零排放」，「以核減煤」，「以綠永續」，確保穩定供電，務實發展再生能源。

3. 支持消防改革，完善救災設備，增補消防人力。

4. 推動修法當稅收超徵時，應優先減少舉債、擴大照顧弱勢、挹注勞保基金、公教退撫基金與全民健保。

5. 打黑金、恢復特偵組，支持徹査弊案；反對毒品除罪化，支持成立緝毒署。

6. 「止戰於境外」，國防邁向精兵化，「備戰而不啟戰」，用實力確保和平，絕不輕易開啟戰端。

7. 支持以對等、尊嚴、友善原則，重啟兩岸對話，持續推動交流，恢復台海和平與穩定。

8. 支持簽署經貿協議及加入CPTPP等區域經濟整合，提升企業加薪誘因、鬆綁法規，增加勞工就業機會，創造經濟成長良性循環。

9. 挺青年、顧青年、輕稅賦，推動青年政策專法，減輕青年學貸壓力，青年購屋超低利，提高扶養扣除額。

10.永續長照、放寬巴氏量表，長者安養免煩惱，檢討長照特別扣除額，改善長照家庭經濟負擔，強化社會安全網。

11. 0至6歲國家養，增加幼保幼教經費、親屬照顧津貼。

12. 監督捷運萬大線第一期工程，朝2027年底完工目標邁進。

13. 監督中正橋改建工程，早日完成川端橋復舊，供行人休憩使用。

14. 推動捷運中和光復線延伸至台北市光復南路（原中和公館線），儘早啟動可行性研究。

15. 支持加速都市更新、協助公辦都更：大陳單元、行政園區都更。

16. 增加停車空間：支持增建永平國小地下停車場。

▲▼民進黨新北市第九選區立委候選人莊銘淵。（圖／記者湯興漢攝）

▲莊銘淵。（圖／記者湯興漢攝）

2號莊銘淵｜

推薦之政黨：
民主進步黨

學歷：
．野聲幼稚園
．網溪國小
．永和國中
．大安高工
．華夏工業專科學校

經歷：
．新北市永和區後溪里第1至4屆里長
．民進黨新北市黨部永和區主任
．億光文化基金會執行顧問
．中華民國消防設備公會全國聯合會顧問
．台灣全民外交協進會理事長
．立法委員許榮淑、趙永清、柯俊雄國會辦公室助理
．永和國際青年商會2015秘書長
．2018特友會主席

政見：
立委七十古來稀？！請讓莊銘淵為永和重開機

1.優化「0～6歲國家一起養」福利政策

2.「長照再減壓」：照顧者免離職、受顧者免煩惱

3.督促捷運「中和光復線」在立委任內開工

4.推動「公辦民營」模式提升都市更新效率

5.建置「電纜線地下化及笛下管線共同維修箱涵」

▲▼台灣維新婦女部主任、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自臉書／永和新希望 陳愷寧）

▲陳愷寧。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望 陳愷寧）

3號陳愷寧｜

推薦之政黨：
台灣維新

學歷：
北一女中畢業

經歷：
．15歲始打工維生
．19歲獨自赴澳洲打工
．23歲返鄉創業開餐酒館、電商平台
．24歲世新大學傳播管理系畢業
．籌辦820還路於民大遊行
．行人零死亡推動聯盟發起人
．任大學調酒社指導老師
．任世新傳管論文研討會總召
．台灣維新婦女部主任

政見：

永和最嚴重的五大問題：

．交通擁塞混亂
．停車位不足
．經濟差就業難
．人口外流嚴重
．房價不合理上漲

1.串聯中和永和商業圈
將特色商店、書店、公園綠地、歷史文化遺址結合串聯產業，荒廢已久的美麗華戲院重造成文創展館，辦理電影節、音樂祭、酒精路跑，吸引外地前來體驗永和生活圈，打造「新北小華山」，行銷永和創造在地經濟，提升返鄉就業機會。

2.河堤外立體停車場
河堤外的閒置空間一樓設公園步道，二樓以上設「立體停車場」，建立永和「免費環市—河堤公車」，供市民方便停車取車。

3.垂直都市計畫
仿造荷蘭密集都市，發展永安、頂溪垂直型捷運共構，複合商圈、托幼、安養等機構，打造「多功能性的社會住宅」，來合理推動「公辦都更」，無痛翻轉永和老舊都市風貌。

4.錢權留用地方
反對中央過度極權，永和的稅收應留在當地，投入都市發展及改善幫助經濟市場正向循環！恢復「永和市代表會」推動地方自治，讓永和人自己決定永和的未來。

5.重建人本交通
增設實體人行道、行人專用時相，監督中央制定統一《道路設計規範》改善現有人行設施破碎、充滿障礙物，無法安全行走的問題，取消機車強制兩段式左轉與內側進行機車，健全人本交通。

6.支持醫療人權
支持醫療合法化大麻！支持安樂死！支持人工生殖！推動醫療人權。

新北第9選區選舉公報請點此

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