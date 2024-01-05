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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝中央補助台中電動車內幕　林靜儀指：當年和王義川一起討論推動的

▲民進黨立法候選人林靜儀。（圖／賴清德競選總部提供）

▲民進黨立法候選人林靜儀。（圖／賴清德競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委候選人林靜儀日前參與公辦政見會提到，自己在2016年進入立法院後，就非常關心空汙議題，並指出，台中市從過去的BRT「柴油公車」，汰換成「電動車」的過程，其實是她和時任台中市交通局長的王義川共同討論後的結果。

被視為全國指標選區的台中市第二選區，林靜儀力拼連任之路，除了必須面對對手國民黨立委候選人顏寬恒堅強的地方組織實力之外，自己過去幾年的政績也將受到選民檢視。

針對日前舉辦的公辦政見辯論會中，提問人所提到的空汙議題，林靜儀細數自己過往幾年在這方面的政績，包括：增氣減煤、氣候變遷因應法修法、提倡建立肺癌國家辦公室、台中市柴油公車汰換成電動車等項目。

林靜儀說，自己支持且監督中火的燃氣機組建置進度，期待能在明年啟動燃氣機組，取代第一、二號燃煤發電機，並強調，這也是為什麼她在2021年會反對四大公投的「停建（桃園）三接（天然氣接收站）」公投案，因為缺乏天然氣發電，要如何落實減煤？

此外，林靜儀點出，現況下，每日再生能源發電佔比都已達20%以上，加上冬季火力發電機組降載或維修停機，「中火從2014年以來已經減煤600萬噸、污染排放降了6成。」

林靜儀還提及，自己曾關注並參與《氣候變遷因應法》修法，建立台灣與國際的減碳排、碳稅、碳交易法規，以制度鼓勵和促進大型企業減碳。

林靜儀表示，在立法院第一個倡議「肺癌國家辦公室」的立委也是她，她希望從國家高度，整合各部會，從預防、篩檢、診斷與提早治療，多管齊下。

林靜儀強調，自己在2016年進入立法院後，就非常關心空汙，與當時的林佳龍市府和台電召開協調會，建立「空汙預警降載機制」，同時，也與時任台中市交通局長的王義川討論，要求中央補助電動車，協助台中市儘速淘汰胡志強市長時期的柴油BRT公車。

林靜儀說明，她堅持大眾運輸系統的合理設置，讓通勤者可以方便搭乘，減少汽機車使用及怠速的移動污染源排放。

然而，林靜儀認為，在辯論當天對手顏寬恒，不但無法明確提出空污政策，還說出「核能是安全乾淨的能源」這種話，讓她真的大傻眼！

最後，林靜儀怒批，難怪2018年顏寬恒在立法院質詢中火議題時，增氣減煤搞錯，還被當時的行政院長賴清德指正，也難怪四大公投案時，顏寬恒也只能跟著國民黨走，因為他什麼都不懂啊！

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