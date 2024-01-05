基隆立委候選人提「另類政見」吸睛　向神明討房屋稅、罰寫道德經

▲基隆市立委選舉公報，2號候選人推出另類政見吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

2024選戰進入最後倒數，基隆市立委候選人公辦電視政見會也將於今(5日)晚間登場，6名候選人將輪流發表政見。但細看選舉公報，2號無黨籍立委候選人黃傑陽推出另類的「奇特政見」吸睛，包括「落實居住正義，向神明討房屋稅、地價稅」，以及「增加罰寫制度(罰寫道德經)」等，引起在地民眾熱議。

基隆本(11)屆立委共有6名候選人，依號次為1號邱紹祐(家庭基本收入黨)，號稱是「最愛國候選人」，主張能在國際與對岸平起平坐、國際賽事能夠拿出中華民國國旗、增設邦交國等；2號黃傑陽(無黨籍)則走另類路線，提出奇特政見吸睛，包括「落實居住正義，向神明討房屋稅、地價稅」，以及「增加罰寫制度(罰寫道德經)」等，個人經歷還寫「經過921大地震、911恐怖攻擊，三大聯合建築師事務所3D設計師，從政經驗無，白紙一張。」

3號候選人謝海菁(小民參政歐巴桑聯盟)主張新增親職假，平衡育兒與工作，讓孩子安心長大，確保年輕一代福祉，以及推動性別無歧視等；4號王醒之(無黨籍)主張財政正義、通勤正義、居住正義、路權正義以及老宅正義，號召選民「選一個能為基隆說話的人」。

5號林沛祥(國民黨)提出推動科技和文化基礎的產業轉型、引進優質教育資源與國際接軌、優化公共交通改善道路設施以減輕通勤者負擔、透過產業改革吸引投資增加就業、增加公托建立友善育兒環境、以及打造城市品牌等；6號鄭文婷(民進黨)則承諾當選第一任期內讓基隆捷運動工，串連北北基桃產業鏈與生活圈、65歲以上長者免費置換人工關節、提供弱勢者義務法律服務、以及推動減碳新產業，打造核心帶動整體基隆觀光。