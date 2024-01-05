陽明交大碩班報考增1成！AI浪潮帶動　資工競爭激烈「錄取率僅6%」

▲在AI與半導體帶動下，113學年陽明交大碩班報名人數大增逾1成。（圖／記者陳凱力攝）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI（人工智慧）浪潮席捲全球。根據陽明交通大學最新統計，113學年度碩士班甄試入學共1萬3319人次報名，比去年12%，為頂尖大學之冠，報名考試入學則有9156人次，也比去年大增15.66%。其中熱門的資工領域系所增加人數最為顯著，資訊類群聯招的錄取率僅有5.56%，顯示在這波AI與半導體浪潮下，陽明交大持續在該領域中領先並受學生青睞。

隨著AI興起，資訊電子與半導體領域成為年輕學子競相投入領域，陽明交大碩士班報名日前剛結束，報名電機、電子、電控、資工、智能系統以及前瞻半導體等研究所報考人數激增。

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陽明交大教務長陳永昇指出，陽明交大113學年度碩士班甄試入學共1萬3319人次報名，比112學年的1萬1890人次增加12%，為頂尖大學之冠：另在考試入學報名人次，則從112學年的7916人次，113學年增加到9156人，增幅更是高達15.66%，其中最熱門的資工領域系所報名增加人數最顯著，錄取率僅有5.56%，競爭非常激烈。

陳永昇進一步表示，根據104人力銀行剛發布的《2024景氣展望大調查》。受調查企業中有58.4%最看好AI題材。另AI資訊領域平均月薪最高，近5年工作機會成長29%，其中又以軟體設計、演算法開發、韌體設計工程師為需求大宗。從上述調查反映出當今AI時代，與資訊科技相關的職業在就業市場中需求旺盛。

陽明交大資訊學院院長陳志成則表示，資訊領域涵蓋非常廣，有些領域需要很好的數學基礎，有些則需要動手做的能力，除了都要具備良好的邏輯思考能力外，更重要的是具備熱愛學習新事物的人格特質。陽明交大資訊領域擁有全國最多、超過70名的師資，研究方向涵蓋各領域，不管是修課或研究指導，都可以找到最適合自己的方向。