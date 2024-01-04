3歲女童反鎖車內兒童椅！桃園糊塗媽媽求助　警棍破窗解圍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓婦人昨（3）日上午準備出門時，先將三歲女兒放置在轎車後座兒童安全椅上，隨後再和兒子準備送上車時，不小心把女兒鎖在車內，吳婦心急如焚，急忙打電話向八德警方求助，員警到場後先確認女兒安全無虞，隨即以警棍往車窗角落敲擊，順利開啟車門，救出受困的女兒，結束一場虛驚。

▲桃園市吳姓婦人昨天上午準備出門時，卻誤將三歲女兒放在後座兒童安全椅上，欲將兒子送上車時，轎車卻突然上鎖，急得向巡邏警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓婦人昨天上午準備出門時，卻誤將三歲女兒放在後座兒童安全椅上，警方以警棍擊破車窗，順利讓女童脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局高明派出所警員李宗憲、張見勝昨天上午巡邏時，接獲民眾報案指稱，八德區中華路停車場有孩童受困車內案件，隨即趕往現場處理。員警到場後，見34歲吳姓婦人心急如焚，聲稱3歲女兒坐在後座兒童安全座椅上，但汽車鎖匙在車內，車門卻自動上鎖。

員警觀察轎車並未發動，因車窗都緊閉，員警擔心女童可能有危險，在吳姓婦人同意下，以警棍向車窗角落敲擊，順利擊破車窗後開啟車門，協助女童脫困重回吳姓婦人懷抱，結束這場虛驚。

▲桃園市吳姓婦人昨天上午準備出門時，卻誤將三歲女兒放在後座兒童安全椅上，警方擊破車窗救出受困女兒，重回媽媽懷抱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳姓婦人說，一早準備帶2小孩出門，先將女兒放置在後座兒全座椅上，隨即關上車門，準備讓兒子上車時，卻發現轎車自動上鎖，由於車鎖匙在車上，一時之間無法開啟車門，擔心女兒在密不透風車內可能發生危險，心急之下只好向警方求助。

八德警分局呼籲，家長下車前請勿將小孩單獨留在車上，應將汽車鑰匙隨身攜帶，以免發生車門反鎖或是誤觸無法開啟，一個小動作卻是重要關鍵，避免發生意外。