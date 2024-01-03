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8人攀南三段無雙東峰...2人脫隊失聯　南投消防耗時逾1天平安救回

記者高堂堯／南投報導

一行8人登山隊伍於去年12月底攀登中央山脈偏遠的南三段，預計1月2日於南投縣境下山，2名山友羅姓男子和姜姓女子因腳程落後脫隊且失聯；南投縣消防局接獲報案後，派出搜救隊前往，於今天下午3時許才接觸山友，協助2人攀過峭壁、順利平安下撤。

▲2名山友（左起）於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲2名山友（左起）於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局指出，於1月2日晚間接獲報案，該登山隊成員表示於112年12月22日由花蓮縣瑞穗鄉入山攀登南三段，1月2日下午由郡大林道下山時，新竹市28歲羅男和新北市46歲姜女卻不見人影，又無法取得聯繫，因擔心發生意外，故特至消防分隊說明情形並報案。

▲2名山友於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2名山友於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府消防局隨即轉報林保署工作站人員前去登山口查看，但並無所獲，直至今日上午8時仍未能與2人聯繫上，消防局第三大隊即啟動救援機制、出動搜救人員，共派遣信義和玉山2分隊警消4人、林保署1人出勤，由郡大林道登山口入山；所幸消防局於近中午時，終於與2人取得聯繫，得知他們並無迷路且平安，不過羅男因腳部疼痛需協助救援送醫，搜救人員於下午3時2分與2名山友於林道42K處會合，持續下撤至登山口。

▲2名山友於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2名山友於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局呼籲，山友們務必建立「團進團出」觀念，結伴互持、避免脫隊落單，才可降低登山意外的發生。

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