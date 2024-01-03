怪手闖禍！台中驚現10m高湧泉...自來水狂噴　修復時間難預估

記者許權毅／台中報導

高公局國道1號增設大雅交流道工程今（3）日傳出意外，一處自來水公司的洩壓閥遭撞斷，大量自來水如湧泉噴出，至少10公尺高。高公局回應，經了解是怪手操作不慎撞斷，目前由自來水公司進入搶修，但該處自來水幹管是大型的1200mm，並非短時間能關閉，修復時間難預估，積極搶修中。

▲▼國1新增大雅交流道工程，今日傳出施工意外，一輛怪手撞斷台水洩壓閥，導致大量自來水噴出如湧泉。（圖／記者許權毅攝，下同）



實際查看，事發地點位在台中市北屯區環中路與台74線中間，該處正在進行國道1號大雅交流道新建工程，預計要跟台74線銜接。不料今日14時20分左右，施工單位一輛怪手操作時，不慎撞斷台水的一處洩壓閥，大量自來水不斷湧出，往台74線、環中路噴去，路過車輛緊急放慢，相當危險。

截至16時左右，該處不只路邊變成滑水道，工程內也有大量水往低處流去，變成「瀑布」。工程單位為了阻擋水流，利用怪手挖斗在水柱上方遮擋，畫面相當罕見。

高公局第二新建工程分局回應，該案是工程單位進行既有箱涵打除材料清運作業，於14時左右，不慎撞壞1200mm自來水幹管的上引排氣閥，造成自來水外流。因主幹管排氣閥非短時間可修復，需從豐原端先降壓，再將頭、尾制水開關關閉始能處理，目前自來水公司及本標廠商與監造都在現場處理，目前水壓減低，正在關水中。

另，高公局指出，依照合約規定，若施工不慎造成第三方損失，除了將依損壞物價錢進行賠償，也會依照個案研議開罰。