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社會 社會焦點 保障人權

錦新大樓管委會積欠千萬租金！所有權人砌牆阻通行　暴氣男怒踹

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓被網友封為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，加上管制鬆散、人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，進而常發生多起從頂樓墜落的意外，3日又傳出前門通往電梯的公共空間產權糾紛，公共空間產權所有的旭耀公司也派人將部分出入口封死，現場2派人馬也因發生口角，1名住戶怒將正在堆砌的磚牆踹倒。

北市錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，自此之後，錦新大樓意外事故就沒有少過，陸續發生縱火案、情侶雙屍命案等事件，錦新大樓自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號。

▲▼錦新大樓通往電梯通道被砌磚牆擋道，現場火氣十足爆發衝突，1男直接踹倒正在堆砌的磚牆。（圖／記者邱中岳攝）

▲錦新大樓通往電梯通道被砌磚牆擋道，現場火氣十足爆發衝突，1男直接踹倒正在堆砌的磚牆。（圖／記者邱中岳攝）

錦新大樓為防止外人闖入發生墜落，日前才剛裝上磁扣以及安全裝置，3日上午11時許，又有工人進入錦新大樓，據了解，因為錦新大樓前門公共空間為一家旭耀公司所有，原本將公共空間租給管委會，但是管委會卻以收不到管理費為由多年沒繳錢。

持有公共空間的旭耀公司也在錦新大樓出入口張貼公告，指出原本前門通往電梯的公共空間，由錦新大樓管委會承租，但是多年沒有支付費用，累積費用達上千萬，即日起收回，在3日也派工人前往將通往電梯的通道封住。

▲▼錦新大樓通往電梯通道被砌磚牆擋道，現場火氣十足爆發衝突，1男直接踹倒正在堆砌的磚牆。（圖／記者邱中岳攝）

▲錦新大樓才剛裝磁扣，又發生公共空間產權的公司派工人砌牆阻通行。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，工人先將前門通往電梯的通道利用磚塊封住，但此舉引起住戶不滿，雙方直接在出入口發生口角爭執，其中1名男子情緒激動，直接踹倒正在堆砌的磚牆，雙方目前也由里長介入協調處理。

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