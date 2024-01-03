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379人90秒逃生！　日航前空服員曝受訓內容：「魔之11分」最重要

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本航空JAL516班機2日降落羽田機場時與海上保安廳定翼機發生撞擊起火，機上379人在90秒內順利逃出，令外媒讚嘆簡直是奇蹟。一名前空服員受訪透露，日航逃生訓練尤其著重於起飛後3分鐘、降落前8分鐘的「魔的11分鐘」（魔の11分），每年都會舉行訓練模擬各種緊急狀況，也在這起意外中發揮作用。

▲▼日本航空,日航,羽田機場,起火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日航客機黑盒子仍在搜索中。（圖／達志影像／美聯社）

一名至5年前仍擔任日航空服員的女性接受日媒《集英社Online》訪問說明，日航每年都會舉行一次逃生訓練，只要看見冒煙或起火，應立刻向座艙長通報，一切聽從機長指示。

以這次發生意外的空中巴士A350為例，機身兩側各有4扇逃生門，共計8扇。每名空服員會被分配負責不同區域和艙門，需先確認自己負責的門是否能夠正常開關，再出聲引導乘客前往逃生門，就算自己負責的逃生門無法使用，為避免乘客任意打開，也不能離開崗位。

在機艙瀰漫煙霧的狀況下，空服員也得負責呼籲乘客「彎腰」、「摀住口部」，而2日的事故發生在飛機降落後，因此空服員是一邊守著逃生門，一邊高喊注意事項進行引導。但若是在事先知道會緊急迫降的狀況下，就會要求乘客穿上救生衣。

空服員在訓練中會像這樣模擬各種情境，且特別著重於起飛後3分鐘、降落前8分鐘進行訓練，又稱為「魔的11分鐘」。

這名女子提到，目前已被日航併購的日本佳速航空（JAS）也曾發生飛機降落後起火的意外，而她受訓當時的教官就是那架飛機上的空服員。教官曾對她說，事發後他一時無法克服恐懼，本來有意辭職，但後來覺得將這種經驗傳給後輩是自己的使命，才會決定重回業界。

她表示，這次日航意外過後，可能也會有機組員因心理狀況無法回到工作崗位上，「但如果有人能夠回來，那麼這起事故的經驗也會傳承下去，帶來新的教訓。」

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