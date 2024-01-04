發動選戰文宣新攻勢　姚正玉問賴清德哭什麼？！陳亭妃顧黨意不顧民意！

▲姚正玉發起選戰文宣新攻勢，三問賴清德、抨擊陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委選戰進入最後倒數，台南市第三選區（北區 安南區）立委候選人姚正玉發動選戰文宣新攻勢，強調侯康配是「正港台灣組IN」、賴蕭配是「美日拼裝組OUT」；她還痛批對手陳亭妃護航民進黨反對救命疫苗採購、挺萊豬、延長兵役，只顧黨意、不顧民意。

姚正玉在賴清德本命區的台南，發動「請問賴清德」文宣戰，並提出三問：首先，直指賴清德執政下的台南，登革熱死亡一百多人，鐵路東移強拆民宅340戶，民進黨中央執政下，疫情死亡一萬七千多人，賴清德哭過嗎？

其次，礦工是一篇淒涼史，請問民進黨有幫慰安婦發聲嗎？為了一間違建，賴清德一直哭，馬屁媒體跟著哭，請問是在哭什麼？

第三，美國不與台灣建交，又不贊成台獨，要台灣吃萊豬，又拚命賣武器給台灣，全台要備戰，還要挖台灣的工程師。這是怎樣的吸血國家，現在還派人來選副總統，只為顧全美國利益。

姚正玉批民進黨在國民黨建立的政府上一直吸血，夥同美日一起淘空台灣，所謂國民黨的外來政權已經本土化，請問民進黨的外國政權又算什麼？她強調侯康配是「正港台灣組IN」，保證台灣好，賴蕭配則是「美日拼裝組OUT」。

針對立委競選對手陳亭妃，姚正玉文宣裡秀出一張下戰帖被拒的照片。姚正玉說，陳亭妃當了10年市議員、16年立委，卻不敢接受公開辯論，讓問政接受檢驗，強烈質疑對手「妳怕什麼？」。

姚正玉直指民進黨反對救命疫苗採取購、開放萊豬進口及延長兵役政策，陳亭妃都在護航立委名單之列，只顧黨意、不顧民意，「這樣的陳立委，請問她有功能嗎？」。