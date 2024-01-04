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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

收到吹哨者資料！　吳崢踢爆張智倫每年2千萬「大規模綁樁買票」

▲▼吳崢揭露張智倫賄選事證。（圖／吳崢競選辦公室提供）

▲吳崢收到抽哨者爆料張智倫賄選事證。（圖／吳崢競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市中和區立委候選人吳崢今（4日）召開記者會，揭露國民黨中和區立委候選人張智倫賄選實錄證據。吳崢表示，張智倫不僅走到哪紅包發到哪，除了一千元、三千元的「小紅包」，每月更有數場致贈萬元現金、高價電腦的行程。資料由內部吹哨者提供，時間、地點、姓名都非常完整，證實張智倫在中和有計畫性的大規模綁樁買票，會將完整資料提交給檢方，呼籲檢調嚴查勿縱。

政治評論員李正皓表示，張智倫家族去每一場地方活動都會發放紅包，走到哪發到哪，金額一千元到三千元不等，以每個里一個月兩次活動的低標計算，估計一年至少就要花上六百七十萬元。送紅包，過程中拉票喊當選，就是違反選罷法的賄選罪。

李正皓說，第二件事是由內部吹哨者看不下去，揭露張智倫的行程資料，一看才發現幾千元紅包原來是小菜一碟。張智倫還有以萬元起跳的發錢行程，包含歌唱班發一萬元、民防分隊餐敘發送兩萬元、里長女兒結婚送兩萬六千元、會計師同業公會送兩萬元、中秋活動送兩萬元支票、彰化同鄉會活動致贈紅酒20箱等。

▲▼吳崢揭露張智倫賄選事證。（圖／吳崢競選辦公室提供）

李正皓表示，張智倫把握每一個可以發錢的機會，大大小小行程餐敘，從幾千元到上萬元不等，一年保守估計花一兩千萬綁樁買票鐵證如山，呼籲檢調儘速偵辦、扣押證據，不能再讓赤裸裸的買票文化發生。

吳崢表示，張智倫在所有地方鄰里、社團、協會等活動都致贈活動，走到哪送到哪，還連帶拉票，已經構成違反選罷法的要件，自己更親眼見過數十次張智倫的送禮行為。因此今天端上罪證確鑿的「主菜」，花了相當多時間盤點查證，內容包含張智倫、張慶忠、陳錦錠所參與的形成完整細節，以及每次灑了多少錢。

吳崢說，光是吹哨者提供的部分資料，就高達五十筆以上，張智倫內部資料還有代號，老闆即是張慶忠、會計師指的是張智倫、議員則是陳錦錠，顯見是系統性的大規模撒錢買票計畫。

▲▼吳崢揭露張智倫賄選事證。（圖／吳崢競選辦公室提供）

吳崢表示，資料中有以賢清基金會名義送錢、有以漢親建設名義送錢，皆是張智倫家族成立的基金會與建設公司，張智倫在中和有各種名目的金錢輸送管道、利益網路。

吳崢說，會將完整資料提交給檢方，並呼籲立即調查這種系統性、大規模性、有計畫性利用金錢來影響選舉的行為。也呼籲中和選民用手中神聖的一票、雪亮的眼睛，淘汰只會有金錢綁樁賄賂、不撒錢就不賄選的張智倫。

▼林楚茵、吳崢、李正皓召開張智倫發錢涉賄選實錄記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼林楚茵 吳崢 李正浩召開 張智倫發錢涉賄選實錄記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼林楚茵 吳崢 李正浩召開 張智倫發錢涉賄選實錄記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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