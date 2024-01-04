新北市成兵家必爭之地！　2024選舉人數逾340萬居全台之首

▲新北市第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉人人數為340萬2,064人。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市選舉委員會3日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉人人數為340萬2,064人（男性163萬5,390人、女性176萬6,674人），占比超過全國總選舉人人數六分之一，居全台之首。其中，以行政區來看，板橋區最多有46萬489人；淡水區、林口區、新莊區分別較上屆增加1萬5,816人、1萬3,868人、9,068人，為這次選舉人數增加最多區域。

新北市選舉委員會指出，進一步分析，在行政區方面，以板橋區最多，有46萬489人；淡水區、林口區、新莊區選舉人數則分別較上屆增加1萬5,816人、1萬3,868人、9,068人，為這次總統副總統選舉人數增加最多區域；較上屆選舉人數減少最多則為永和區，減少2,891人。

以年齡來看，40至49歲族群的選舉人數居冠，有69萬7,073人；再來是50至59歲族群，有62萬3,920人；第三名為60至69歲族群，有59萬1,775人。而最年輕的20至29歲族群為47萬5,930人，其中「首投族」（年滿20歲，首次具有公民資格者）為4萬2,609人（男性2萬2,422人、女性2萬187人）。

此外，新北市選舉委員會表示，為方便民眾，內政部戶政司全球資訊網自113年1月8日至1月13日，提供第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉人「投票所地點查詢服務」，民眾輸入身分證統一編號及出生年月日，即可查詢個人的名冊號次、投票所地點等相關資訊，歡迎民眾多加使用。

新北市選舉委員會也提醒，投票日當日，各戶政事務所不對外受理戶政業務，僅派員留守處理一般查詢事項，選民如發現身分證遺失或毀損無法辨識時，務請把握於1月12日前，向全國任一戶政事務所申請補、換發身分證，及時保障公民選舉權益。