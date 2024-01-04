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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕全力輔選！從「勝利起點」出發：交棒黃健豪爭取台中建設

記者鄧木卿／台中報導

選舉倒數9天，台中市長盧秀燕上午10點陪同立委候選人黃健豪掃街，盧特別選在元保宮出發「這是她9次選舉勝利的起點」，民眾對於民進黨8年執政有很多疑慮，台中在前贍經費分配也只有高雄的十分之一，因此她要把立委這席傳承給黃健豪，因為只有黃會支持台中，幫台中爭取建設而不是卡台中。

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午回到本命區（北區、北屯區立委選區）幫黃健豪助選，抵達元保宮參拜時，受到民眾熱情歡迎，她說，9次選舉的掃街車隊，包括1次省議員、6次立委和2次市長，都從元保宮出發，這裡就是她的勝利起點，這次，她要把勝利傳承給黃健豪。

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

她說，民眾對於民進黨8年執政有很多疑慮，包括高端疫苗採購、快篩劑等為何要保密30年？在前贍預算分配上，台中市是繳稅第2名，但分配到的卻只有高雄的五分之一，甚至只有十分之一，以捷運為例，北部捷運這麼發達，但中部3縣市台中、彰化和南投的捷運預算都被卡，非常不公平。

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕表示，她擔任立委時的評鑑都是第一名，因此她要把第一名交棒給黃健豪，支持台中，幫台中說話，和人民站在一起，就是第一名，黃當選後，一定會針對疑慮的弊案一一解密，守住人民納稅錢。

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

選舉倒數計時，不少南北立委候選人都持續找她去幫忙，盧說，她已調整輔選策略，盡量留在台中，全力輔選台中市立委候選人，畢竟台中是我們的生活所在。

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼選舉前的黃金周，盧秀燕表示，將留在台中全力輔選黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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