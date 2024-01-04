趙少康喊當選邀柯郭推薦閣揆　柯文哲批「失格」：為棄保做鋪陳

▲柯文哲車掃第四天上午到新竹。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新竹報導

國民黨副總統候選人趙少康日前表示，若當選後，將把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都請來，且行政院長都可以討論。對此，柯文哲4日表示，在國民黨身上看不到正直誠信，就是太計算權謀，現在就是在為棄保鋪陳。

柯文哲4日為全台車掃第四天，上午抵達「家鄉」新竹縣市，被問到怎麼看趙少康喊說，當選後要請柯郭推薦閣揆，其政治盤算為何？柯表示，人家說正直誠信，但在國民黨身上看不到這種東西，就是說太計算權謀，趙少康現在在玩的把戲就是為棄保做鋪陳，且這種話由趙少康出來講，本身就是一種失格。

柯文哲提及，一直覺得很奇怪，趙少康出來當副總統候選人，是國民黨總統候選人侯友宜自己挑的還是怎樣？「我猜如果是他自己挑的，他現在一定很後悔，總統要講的話，怎麼都是一個副總統候選人每天跳出來一直在講？」

另外，關於趙少康稱侯友宜若新北市長不請假，搞不好沒有國中生遭割頸亡的事情？柯文哲說，自己2019年為什麼沒出來選，就是因為市政滿複雜的，像台北市250萬人口、新北市400萬人口，這麼龐大的城市，每天的問題，從槍擊案到火災、家暴，一大堆問題要處理。

柯文哲坦言，自己他也質疑過侯友宜，如果要這樣侯乾脆不要選連任，不然就辭職，「你現在要搞辭職也沒意義啦！」還是要思考看看，如果是議員跑去選立委，問題比較小，例如台北市63個議員，跑掉一個議員去選舉比較看不出來，但市長不在實在是很大的問題，所以新北發生這種事，「對我來講也不是很意外。」