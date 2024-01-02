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黃敏惠陪同路口拜票　張秀華：立委市長同心建設一定興

▲▼ 支持黃敏惠 票投張秀華 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲▼國民黨嘉義市立委候選人張秀華喊出，支持黃敏惠 ，票投張秀華 。（圖／張秀華競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨2日號召黨公職在全國22縣市、1139路口同步拜票，展現力挺「侯康配」決心，嘉義市長黃敏惠一早陪同黨籍立委候選人張秀華在嘉義市政府前路口拜票，訴求「支持黃敏惠、票投張秀華」，張則強調：「市長立委一條心，嘉義建設一定興」。

▲▼ 支持黃敏惠 票投張秀華 。（圖／張秀華競選總部提供）

選戰倒數關鍵11天，國民黨為強力拉抬總統、副總統候選人侯友宜、趙少康聲勢，規劃在2日上午七時卅分至八時卅分，於全國22個縣市、1139個路口，邀集黨籍縣市長及各級民代進行路口拜票串連，訴求1月13日投票日，政黨票支持9號國民黨。

▲▼ 支持黃敏惠 票投張秀華 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲國民黨嘉義市立委候選人張秀華與支持者相擁打氣 。（圖／張秀華競選總部提供）

元旦三天連假後第一日，兼任競選總部主委的嘉義市長黃敏惠，一早七時卅分就陪同張秀華、黨籍議員傅大偉、鄭光宏、陳家平、郭定緯、市黨部主委蔡明顯及30多位的支持者，在嘉義市政府前四個路口，熱情向人來車往的市民拜票請託。

▲▼ 支持黃敏惠 票投張秀華 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲國民黨籍議員郭定緯站路口替黨籍立委候選人張秀華拉票 。（圖／張秀華競選總部提供）

許多市民熱情回應，有人送上溫暖擁抱、機車騎士豎起大拇指鼓勵、汽車車主鳴按喇叭、搖下車窗加油打氣，一幕幕暖心畫面，讓輔選團隊皆深具信心、面對未來挑戰也更加有自信，加上3日國民黨行動中常會移師嘉義市、結束後還有雲林縣長張麗善陪同車隊掃街，選戰逐漸加溫。

張秀華表示，路口拜票選在市政府前格外有意義，因為一年多前，黃敏惠席捲全市84里193個投開票所，以63%超高得票率連任市長，選戰最後關鍵時刻，希望激起選民投票熱情「支持黃敏惠、票投張秀華」，更希望訴求市長、立委團結做伙拚，拚出嘉義建設第一名。

 
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