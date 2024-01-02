李坤城「扶媽祖鑾轎」回拱心宮還願　蔡明堂揪鄉親里眷村慶元旦

▲李坤城去年在立委初選時，有特別陪白沙屯媽祖走一段路，今年會再陪白沙屯媽祖走更久更遠的路。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



記者林韋辰／綜合報導

隨著選舉日期逼近，新北市三重第3選區的選戰氛圍越來越激烈！民進黨立委候選人李坤城與國民黨立委候選人蔡明堂持續在臉書推動政見、展現其競選活動。民進黨候選人李坤城1日扶媽祖鑾轎，回到拱天宮還願。蔡明堂則與鄉親、兒童，數十位里長到空軍三重一村參與「兒童PLAY童心不累」親子活動，現場非常熱鬧。

民進黨候選人李坤城在2024年第一天展現活力，7點一早到三重區公所參加元旦升旗典禮，事後與志工朋友一起騎著自行車，繞行三重東西南北中五區，沿途遇到熱情民眾比出「3手勢」，表達支持與肯定。同時李坤城也迎接新北拱心宮「白沙屯媽祖聯誼會」大媽回到拱心宮，祈求立委選舉一切順利。

▲李坤城騎自行車向鄉親拜票。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



▲沿途遇到熱情的支持者。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



另外國民黨立委候選人蔡明堂1日在空軍三重一村舉辦了大型的選舉活動，吸引許多鄉親與孩童參與，活動熱鬧非凡。蔡明堂也在臉書分享當天照片，也提到空軍三重一村一早就被大家擠爆，現在提供的爆米花和水更是來不及補貨，深深感受到大家的熱情與活力，並且感謝十多位里長站台力挺，以及調解委員會林志忠主席到場支持。

▲蔡明堂參加「兒童PLAY童心不累 」活動，現場熱鬧。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）



兩大立委候選人紛紛在社交平台上展現其選舉活動。首先是民進黨立委候選人李坤城，他重點提及三重醫療問題，表示在病床數量不足的情況下，他將致力於與衛福部及市政府合作，將三重衛生所的現址改為第三醫療大樓，增基病床數。此舉預期能解決市民跨區就醫的問題，尤其是對於長者和幼童。

▲鄉親小朋友非常熱情。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）



蔡明堂也在臉書分享了新北拱心宮謁祖進香回鑾、跨年活動「兒童PLAY童心不累 」的活動照片，以及里長對其政績的肯定，列舉出多年來為三重地區爭取的成果，包括重陽與三重商工地下停車場的興建、仁義大排、五常郵局等。選舉只剩下11天，各方勢力都將全力以赴，為三重的未來寫下新的篇章。

▲現場提供的爆米花跟水，來不及補貨。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）