呂玉玲出示「指甲剪組單據」駁賄選　反告劉仁照意圖使人不當選

▲呂玉玲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨桃園立委候選人呂玉玲被民進黨籍對手告發涉嫌公然賄選，原因是質疑呂曾發送市價逾百元的指甲剪套組。對此，呂玉玲今（2日）出示指甲剪套組採購單據，共採購一萬份、單價新台幣28.73元，符合法務部2001年的函釋。呂玉玲也說，劉仁照意圖用負面選舉來影響選情，她已對劉提告《刑法》毀謗罪及《選罷法》意圖使人不當選的告訴，盼司法捍衛她的清白。

劉仁照上月底開記者會，指他接獲民眾檢舉，在許多不同的公開活動、餐會中，收到呂玉玲的「8件指甲剪修容組」文宣小物，幾經查詢類似商品市價多逾新台幣100元。呂玉玲隨即回應，選舉期間的文宣小物皆依照《選罷法》相關規定來辦理，相關進貨單據通通都在，歡迎大家檢驗。劉仁照今向台北地檢署按鈴告發呂玉玲涉嫌公然賄選。

對此，呂玉玲出示指甲剪套組採購單據，指共採購一萬份該指甲剪套組，單項價格為新台幣28.73元，符合法務部2001年對於賄選函釋中，文宣小物低於30元的解釋。

呂玉玲說，上週劉仁照指控她的時候就已說明，現在公布相關單據來釋疑。會發送指甲剪文宣小物，只是體恤鄉親生活所需，何來賄選一說，劉指控根本就是抹黑。

呂玉玲表示，劉仁照在此次選舉中，不斷用負面選舉手法抹黑、抹紅、攻訐她，甚至連她家人也不放過，用文宣、看板不斷在誤導鄉親，意圖用負面選舉來影響選情。「選舉沒半步，奧步全抹黑」，她已對劉仁照提告《刑法》毀謗罪及《選罷法》意圖使人不當選的告訴，目前仍持續蒐集劉抹黑攻訐的事證，一定會用司法來捍衛她的清白。

▼呂玉玲出示指甲剪套組收據。（圖／呂玉玲辦公室提供）