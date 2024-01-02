石川地震疑「地下水」釀災　日專家：上升導致斷層滑動

▲日本能登半島石川縣發生7.6強震，釀成嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登1日下午發生規模7.6強震，迄今累計至少24死。《日經新聞》報導，儘管尚不清楚引發這次元旦強震的確切機制，但專家懷疑，很可能是地下水上升導致斷層滑動，進而釀成災禍，並且警告可能發生更多地震。

事實上，自從2020年12月起，能登半島已經發生逾500次震度1級以上地震，去年5月的一系列地震最大震度達到6強，導致1死49傷，約200棟住宅被毀。當時，政府研究員就曾警告，此類活動「預期持續一陣子」，呼籲強化防災措施。

未料，2024年元旦就發生了規模7.6強震，在多地引發火災、建築物倒塌與海嘯警報等災情。這次地震規模比1995年導致6000多人死亡的神戶大地震（又稱阪神大地震、關西大地震）規模7.3更大。

儘管還不清楚地震原因，但專家懷疑，地下水移動影響了地面抬升及震央移動的方式，可能正是導致該地區地震不穩定的因素。

▲強震過後，石川縣輪島市的道路和房屋嚴重受損。（圖／路透）



東京工業大學地球與行星科學系教授中島淳一說，不斷上升的地下水可能進入斷層，使得斷層變滑。研究員對於地震波的分析顯示，地下水在深度20至30公里處聚積，如果上升到10至15公里，就可能引發地震。他也對未來發生一系列相對較大規模地震的風險提出示警。

另外，東京大學地震研究所教授加藤愛太郎也說，「地震活動持續減少，但仍處於高的水準」，在1日的地震中，地下「液體可能使得斷層更容易滑動，並且造成更大的破裂」，呼籲持續密切觀察。

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