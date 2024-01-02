地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」　全場驚：未來人？

▲一篇12月26日的貼文，今天狂吸網友朝聖。（圖／原PO授權使用）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6地震，相關話題淹沒各社群平台。其中，FB上有篇貼文狂吸台灣網友分享、留言，發文者12月26日表示，「面對日本的方向頭暈，感覺一周內可能會有7級的地震」。今（2）天許多人紛紛湧入該篇貼文，tag好友朝聖，「這人太扯了！」「來看未來人。」

江益源12月26日凌晨2點發文，「面對日本的方向頭暈，感覺一周內可能會有7級的地震」，文末則擔憂地補了一句「希望不準確」。隔了兩天後，他在28日到留言處貼出一張截圖，圖上顯示日本28日下午發生一起規模6.5地震，不過離日本本島還有一大段距離，規模也不如26日所說的，使他鬆了一口氣直呼「不準確」。

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沒想到，就在1日發生規模7.6地震後，這則貼文直接變成「預言文」，引來大批網友震驚留言，「好像沒有不準喔」、「剛突然想起這篇po…太準」、「太扯了吧！」

還有人tag好友朝聖或分享貼文，「地震魚會發文，好扯」、「這時空旅人吧…好可怕」、「這是什麼地震感知人類？」另外，似乎有網友有在追蹤發文者，「看他以往不是常常發地震預測，但有發都中欸！可以去氣象局上班了（？）」，意外掀起熱議。截至出稿為止，該篇貼文已吸超過2千讚、1千多分享，累積8百多則留言。

日本氣象廳指出，石川縣能登於當地時間1日下午4時6分發生地震，初步推定規模為5.7，震央位於能登地區（北緯37.5度、東經137.3度），震源深度約10公里，能登地區觀測到最大震度5強。

緊接著4分鐘後，又再度發生劇烈搖晃，當天下午4時10分同樣在石川縣能登地區發生地震，能登地區觀測到最大震度7，規模7.6，深度極淺。

※本文獲江先生授權使用。