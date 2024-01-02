日本7.6強震！在日台人直擊「橋斷掉、路塌掉」：當下以為要死了

▲日本能登半島石川縣7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6地震，各地傳出多起活埋、路面塌陷、火警等災情，一名在日本的網友分享現況，附近鄰居的牆倒了、橋斷裂、路塌掉，因為停水的關係，大家排隊領水，但現在水車不夠，一次分配完之後要再等1小時，所幸沒有下大雪，算是不幸中的大幸，「目前石川的台灣人皆平安」。

該網友今（2）早上在PTT發文，「昨晚真是個難熬的夜晚，目前人在富山的冰見」，附近鄰居的牆倒了，有些橋斷裂、路有點塌掉，還有不少有感餘震，因為停水的關係，住戶都集中到附近的國小領取水資源，「但目前水車不夠，所以一次分配完後要再等一個小時」。

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除了柵欄被震倒且還有些許餘震外，目前石川的台灣人皆平安，原PO回憶地震當下直呼「以為要死掉了」，幸好這陣子沒下雪，且前陣子的雪都融化了，「算是不幸中的大幸了，希望一切平安，但不得不說，日本這方面真的很有經驗，第一次地震完之後，全部消防車出動，海岸線整個都是警戒區」。

▲地震導致停水，住戶排隊領取水資源。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友祈禱一切平安，「幸好沒下雪，保重身體」、「救援才剛開始，希望真的沒想像中嚴重」、「辛苦了QQ你們都要保重喔」、「保重身體，注意餘震」、「能登那邊餘震不斷要小心啊」、「感覺倒塌都老房子」、「注意安全欸」。

日本石川縣發生大地震後，當地重災區多處出現柏油路面裂出足以吞噬人車的大縫，多達50多棟房屋倒塌。另外，金澤的神社鳥居也無法承受搖晃而倒塌斷裂，而輪島市知名景點「朝市」早市一條街在地震後，也遭熊熊大火燒毀，災情慘重。