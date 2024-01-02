日本7.6強震斷水斷電！醫院堆滿人無法手術、洗腎　水車2天後才到

▲日本爆發規模7.6強震，導致市內斷水斷電、多棟建築被夷為平地，醫院堆滿受災傷患。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本能登半島1月1日爆發規模7.6強震，引發海嘯與嚴重火災、房屋倒塌、人員傷亡等恐怖災情，導致當地醫院人滿為患。不過，由於市內的水供應在地震中被中斷，因此醫院現在無法進行手術或為病人洗腎。

綜合NHK與《朝日新聞》報導，輪島消防署指出，當局在地震爆發後至少收到了50起「房屋倒塌」的通報，另有多名受害者因逃生不及，受困瓦礫堆下，民眾被墜落物品砸傷頭部、骨折的案例也頻頻發生。

目前，石川各地的醫院都擠滿了在地震中受傷的病患，但由於地震中斷了當地的電力供應，導致院方只能靠自主發電提供醫療服務，加上場地與忍受不足，因此輪島醫院不得不將停車場改造成臨時急診室，替病患治療。

此外，由於市內的水供在地震後也被中斷，不少醫院無法進行手術或為病人洗腎，因此他們希望縣政府可以調動一輛運水車到現場救急。報導稱，運水車預計最快會在未來2天內到達。醫院一位負責人也透露，有部分醫療設備因在地震中摔落損壞而無法使用。