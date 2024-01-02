能登機場跑道被震裂「驚見10公尺長裂縫」　緊急關閉至4日

▲日本石川縣能登發生強震，圖為輪島地區道路破裂、房屋倒塌的情況。（圖／路透）
記者吳美依／綜合報導
日本石川縣能登1日下午發生規模7.6強震，引發火災、斷電與房屋倒塌等災情，目前累計至少13死。國土交通省宣布，能登機場跑道上發現至少4、5處深約10公分、長度10公尺以上的裂縫，緊急關閉至4日。
能登空港は昨日の地震で滑走路の一部に亀裂が pic.twitter.com/GXNxVXLBQl— パンダパペット (@Panda_Puppet) January 2, 2024
根據NHK、TBS、共同社等報導，日本國土交通省宣布，由於受到強震影響，能登機場設備受損，跑道與航廈無法使用，包括跑道多個10多公尺長裂縫，因此即刻起關閉至4日。
由於能登機場設施受損，除了約160人疏散之外，4個航班全數取消。此外，全日本2日至少有9個航班被取消，包括往返石川縣、新潟縣、山形縣，以及東京與大阪的航班。
【ひび】能登空港、あさって4日まで閉鎖 国交省https://t.co/hSdxq9jhjM— ライブドアニュース (@livedoornews) January 2, 2024
国土交通省によると、能登空港は、4日まで閉鎖するという。滑走路には、深さおよそ10センチ長さ10メートル以上のひびが4、5か所確認されているとのこと。 pic.twitter.com/kCe3Z0it1V
石川・能登空港の滑走路にヒビ 4～5か所 約160人が避難中— FlyTeam ニュース (@FlyTeamNews) January 1, 2024
(TBS NEWS DIG)https://t.co/4ccEip8yL7
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