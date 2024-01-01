新北八里左岸景觀廁所更新　銜接污水系統改善環境大升級

▲新北市高灘處提供無障礙的如廁環境。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極營造八里左岸休憩環境，除設施完善外，年年辦理沙雕、光雕及淡水河跨河煙火活動，更讓八里左岸知名度提升，已是民眾假日休閒的熱門地點。為提升服務品質，高灘地工程管理處更新八里老榕碉堡旁景觀廁所，並將廁所污水管納入公共污水下水道系統，讓休憩環境大大升級，新穎的廁所已於2023年12月29日開放使用。

八里左岸從渡船頭至老榕碉堡間商家林立，附近有兒童遊戲場、自行車道、婚紗廣場及剛開放的漫步廣場，每到假日常見萬頭攢動、人潮洶湧，高灘處於八里渡船頭、老榕碉堡及漫步廣場旁皆有設置可將自行車輛攜入之景觀廁所，希望提供民眾安心、安全且舒適的如廁環境。

▲八里老榕碉堡旁景觀廁所更新並已開放使用。

高灘處長張修銘表示，疫情解封後每逢假日八里左岸人潮明顯增多，老榕碉堡旁廁所使用率高讓設施耗損增加，景觀廁所污水處理量也超出原始負荷，導致周邊頻傳異味，休憩品質下降。高灘處今年安排老榕碉堡廁所更新，並積極與水利局協調將廁所污水管納管至公共污水下水道系統，不僅提供嶄新的如廁空間，更可有效解決周邊異味問題，對於環境衛生改善有很大的幫助。

此外，為提供無障礙如廁環境，高灘處邀請身心障礙團體協助改善景廁無障礙設施，相關經驗也將納入未來河濱公園新型景廁改善參考，期望藉由公私合作及各界使用經驗回饋讓河濱公園各項設施越來越貼近民眾使用需求。

張修銘補充，高灘處將持續在八里左岸營造優質的休憩空間，預計明年可完成海世界觀景平台、林蔭樹海漫步道、米倉打石地景公園等帶狀空間改造，期望將八里左岸提升為有主題性的遊憩廊帶。此外在設施使用部份，也會持續分年分期更新河濱公園老舊景觀廁所，打造優質乾淨的使用空間。

▲▼無障礙如廁環境適合輪椅使用者方便洗手。