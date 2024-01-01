新北元旦升旗迎新年！辣妹頂寒風國旗裝同歡　 萬人齊聚唱國歌

▲新北元旦升旗活力迎新年，萬人同步唱國歌。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2024年元旦升旗「龍騰新北 齊聚一新」，今（1日）上午於市民廣場舉辦，萬人齊聚，共同迎接嶄新的一年。現場除年輕學子帶來熱力四射演出，限量的升旗小物國旗風車及紀念版明信片，不到一個小時就發放完畢，還有國旗女孩穿梭會場發送小國旗，現場旗海飄揚壯觀。副市長劉和然表示，市府團隊要延續堅持、溝通、效率、品質四大目標。

副市長劉和然率領市府團隊與民眾一起升旗，首先祝福市民新年快樂，並回顧市政建設成果，無論是全齡化公園或特色共融遊戲場、運動據點、公共托育中心、公共化幼兒園、銀髮俱樂部、原住民文化健康站和社會住宅等，都繳出了亮麗的成績。也努力打造永續家園，翻轉五股垃圾山及推動新泰塭仔圳重劃區，加速地方建設，提高生活品質。

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▲國旗女孩穿梭會場發送小國旗。

劉和然表示，近年捷運軌道建設三環六線、橋樑新建及改建、道路新闢及拓寬工程也陸續進行中，大幅提升我們新北市的交通網絡，藉由便捷的捷運路網，更方便在新北市就學、就業。

劉和然也肯定擔任國歌領唱的漳和國中手球隊，2023年參加西班牙托利蘭諾國際手球分齡賽，勇奪三金；還有輔大競技啦啦隊拿下多次大專盃啦啦隊錦標賽冠軍頭銜，成績非常傑出，是我們新北市共同的榮耀。

民政局長林耀長表示，今天市民廣場會場再次請出長18公尺、寬12公尺的大國旗坐鎮，由200位新北市後備憲兵弟兄護旗，展現非凡氣勢，象徵新的一年也共同守護新北市，展現全民國防的堅定責任感，是新北市民及國軍強而有力的後盾。

▲市民廣場會場再次請出長18公尺、寬12公尺的大國旗坐鎮。

另外，表演團體也活力四射，旅北都蘭部落文化團以原聲原舞帶來「敬天 敬地 享平安」組曲，祝福今年是豐盛平安的一年；輔仁大學競技啦啦隊美式競技華麗的拋接、翻騰動作，帶動全場氣氛；還有新北高工儀隊流暢操槍表演，讓大家感受強烈震撼力。

林耀長說，今年板橋、中和、新莊、土城區公所與各團體齊聚市民廣場升旗，另有24行政區與市府同步升旗，方便市民就近參與，各區活動及升旗小物也極具特色，如淡水區公所在景色優美的金色水岸辦理，由淡江高中禮兵隊領旗，還有街舞表演，並呼應龍年，特別送出限量恐龍保溫杯。