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全台最暖元旦升旗！集近千人活力在基隆　視障鋼琴家許哲誠演奏

▲元旦升旗活力在基隆 視障鋼琴家許哲誠演奏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全台最暖元旦升旗，集近千人活力在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接2024年的到來，基隆市政府清晨舉行元旦升旗典禮，今年特別以「台灣頭看日出 擁抱愛」為題，邀請抗癌鬥士盧妍蓁擔任主持人，視障鋼琴家許哲誠擔任表演者，用鼓舞人心的生命故事，鼓勵民眾相信愛的力量，迎接每一刻生命帶來的挑戰，共同面向2024年台灣頭的第一道曙光。

即便清晨略為低溫，但民眾熱情絲毫不減，並向工作人員索取小國旗入場，鳳凰與世紀獅子會也在場贊助發送熱食熱飲。活動由市府發言人余治明與2020年十大抗癌鬥士盧妍蓁擔任男女主持，張玉萍老師擔綱手語翻譯。

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▲元旦升旗活力在基隆 視障鋼琴家許哲誠演奏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（中）與副市長邱佩琳（左）偕同市府一級主管與同仁，高唱國歌與國旗歌。

在「城市音樂愛心大使」許哲誠，溫暖動人的琴聲中展開序幕，謝國樑市長偕同市府一級主管與同仁，在基隆愛樂合唱團的領唱下，高唱國歌與國旗歌，注視國旗冉冉昇起，激起民眾心中對國家的熱情與感動。

余治明指出，基督教貴格會崇信教會林富山牧師另邀請成功教會、碇內浸信會唱詩班近60位夥伴帶來「讓愛飛翔」溫暖歌曲，在2024年第一天為基隆的大小朋友付予最誠摯的祝福與力量。

▲元旦升旗活力在基隆 視障鋼琴家許哲誠演奏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（右）與2020年十大抗癌鬥士盧妍蓁（左）擔任男女主持。

還有在地青春熱血「伶伶舞蹈團」的孩子們壓軸表演：我的未來不是夢，結合現代風格與絲巾舞蹈，迎向曙光的編排巧思，讓新年充滿活力為基隆帶來正能量，舞蹈也結合「愛」的手語以及簡單舞步，帶動現場氣氛到最高潮。

社會處長楊玉欣表示，2024年元旦升旗典禮透過民眾的熱情參與，讓活動更加溫暖，這次以「台灣頭看日出 擁抱愛」為主題，就是希望讓大家感受到基隆人的溫暖。不論是親情、友情、愛情只要有愛，就是生活持續向前的力量。

▲元旦升旗活力在基隆 視障鋼琴家許哲誠演奏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視障鋼琴家許哲誠擔任表演者。

▲元旦升旗活力在基隆 視障鋼琴家許哲誠演奏。（圖／記者郭世賢翻攝）

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