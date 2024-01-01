新北市體育局元旦揭牌　副市長劉和然：全力帶動產業發展

▲新北市體育局元旦揭牌。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府體育局於今（1日）上午在板橋體育場正式揭牌！副市長劉和然代理侯友宜市長與新北市議員、新北市體育總會、各單項委員會、各區體育會及教育部體育署、全國單項協會代表，共同參與體育局揭牌典禮，見證這歷史性的一刻。揭牌典禮由新北市修德國小韻律體操隊帶來精彩的開場表演，呼應體育局的成立將整合學校體育並強化競技運動、全民運動、國際賽事及運動產業量能，讓體育政策規劃及執行更上一層樓。

副市長劉和然表示，體育專責機關提升為一級機關，有助於平衡縣市溝通，也有利於在舉辦運動賽會上媒合企業資源與民間團體力量。體育局擴大業務項目，將全力帶動新北體育產業發展。從運動設施、學校體育、競技運動、全民運動、職業運動及運動產業等，全面性整體規劃推動，接軌國際平臺、培育選手人才、建構完善運動產業鏈，創造國家經濟效應，以『產業思維』模式長久發展體育，共同壯大新北市體育實力和國際能見度。

▲原體育處長洪玉玲代理首任局長。

體育局表示，規劃「運動設施科」、「競技運動科」、「全民運動科」、「運動產業及企劃科」、「學校體育科」等5個業務科，另設有秘書室、會計室、人事室及政風室等4個行政室，提升體育專責機關的效能及專業性，投入運動發展的人力與資源將逐年增加。局內管理5大運動園區、16座國民運動中心、2座水上運動中心，並將串聯運動場館、國民運動中心、各級學校及各類企業團體等，推動運動產業，落實運動平權、強化運動服務、推廣全民運動、培育競技選手、辦理國內外賽事、普及智能科技和發展環境永續等，綜整以全民、環境、產業、永續、競技及國際等六大面向，擴增體育運動全面量能帶動城市發展。

其中，學校體育人才培訓業務從教育局切分出來，將在運動人才培育上重點投入，照顧各種類運動選手，讓學生可從小到職業隊、轉職銜接一條鞭，選手未來將有更好的生涯規劃及出路。完整的4級培育體系建構，1、2級是學校體育，設有基層選手訓練站及體育重點學校培訓，提供培訓、參賽、課業輔導費；3級是社會體育，培訓優秀潛力選手，提供經費補助；4級是跟職業隊伍合作，由企業挹注社會資源、政府提供行政資源，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職。

體育局表示，以綠色永續發展持續辦理全臺唯一金標籤認證的萬金石馬拉松，而16座國民運動中心為全國之冠，並發展其特色運動項目。體育局依人口密度及周邊發展規劃單一行政區第二運動中心，及評估增設社區小型運動聚點，方便民眾就近運動。在運動中心的規劃上，蘆洲湧蓮寺公益大樓運動中心預計在2026年完工，板橋第二運動中心預計2030年完工，及新莊第二運動中心預計2027年啟動興建，將更完善打造新北市為全民喜愛的運動城市！