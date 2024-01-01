元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區舊十八王公廟旁山坡，今（1日）凌晨2時許傳出火燒山，現場突然竄出火苗，火勢一發不可收拾，消防局獲報派遣共14輛消防水車、27人前往灌救，警消人員抵達立刻佈水線搶救，15分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因仍在調查中。

▲新北十八王公廟釀火燒山。（圖／翻攝自LINE社群／《社會事新聞影音》）

據了解，當時有一群人在現場施放煙火，才會引起火燒山事件，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。