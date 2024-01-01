　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區舊十八王公廟旁山坡，今（1日）凌晨2時許傳出火燒山，現場突然竄出火苗，火勢一發不可收拾，消防局獲報派遣共14輛消防水車、27人前往灌救，警消人員抵達立刻佈水線搶救，15分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因仍在調查中。

▲新北十八王公廟釀火燒山。（圖／翻攝自LINE社群／《社會事新聞影音》）

▲新北十八王公廟釀火燒山。（圖／翻攝自LINE社群／《社會事新聞影音》）

據了解，當時有一群人在現場施放煙火，才會引起火燒山事件，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　伴隨暖暖配樂港船笛點亮夜空

►基隆「劉銘傳隧道」修復開放　邱佩琳：採預約導覽方式參觀

►元大銀行認養基隆信五路候車亭　邱佩琳：共造城市美學新意象

►不捨謝國樑父親病逝！副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆越來越好

ET快訊
蔡依林大陸跨年遭疑假唱！　網揪超猛2細節打臉：18分鐘開全麥
一票人「擠大安森林公園」哭著跨年！　她現場看傻
大陸多場跨年煙火臨時遭取消！　改成「一起放飛氣球」
跨年夜北捷車廂「出現這1片」　全場幫失主QQ
快訊／國3「6車連環撞」！　回堵2K
跨年「日本紅白1幕」神炸！　旅日達人驚掉雞皮疙瘩：太豪華
桃園跨年韓團現場太強！　網友狂問「他們是誰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁15人大亂鬥釀追逐自撞1死　恆春警跨年夜執行威力大掃蕩

台北2寶爸夜闖中山區民宅想性侵　她驚喊「化療中」逃過一劫

開15萬高價面交「鯊魚劍」！竟是一級瀕絕海洋保育類　賣家慘了

高雄2車相撞失控！衝進路旁民宅畫面曝　車頭撞毀4人受傷送醫

快訊／國3沙鹿段「6車連環撞」！占內線回堵2K　警消處理中

驚悚畫面曝！行人走車道遭撞噴　騎士倒地「火花四濺」釀3傷

停車場鐵皮屋賭天九牌慶跨年　老闆和23名賭客改在警局倒數

台中跨年夜草皮起火！現場遺留煙火包裝　警調監視追查人禍

元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

半工半讀買的機車被偷！23歲女人生第一輛　警埋伏10hrs抓賊

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

墾丁15人大亂鬥釀追逐自撞1死　恆春警跨年夜執行威力大掃蕩

台北2寶爸夜闖中山區民宅想性侵　她驚喊「化療中」逃過一劫

開15萬高價面交「鯊魚劍」！竟是一級瀕絕海洋保育類　賣家慘了

高雄2車相撞失控！衝進路旁民宅畫面曝　車頭撞毀4人受傷送醫

快訊／國3沙鹿段「6車連環撞」！占內線回堵2K　警消處理中

驚悚畫面曝！行人走車道遭撞噴　騎士倒地「火花四濺」釀3傷

停車場鐵皮屋賭天九牌慶跨年　老闆和23名賭客改在警局倒數

台中跨年夜草皮起火！現場遺留煙火包裝　警調監視追查人禍

元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

半工半讀買的機車被偷！23歲女人生第一輛　警埋伏10hrs抓賊

金宇彬連續10年善行沒停過　元旦傳好消息「捐款韓幣1億」　

永康警交通事故防制有感　死亡交通事故2年減少9人

屏東市公所元旦升旗+健走　迎接全新2024年

元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常　建議北返旅客提早出門

下任丹麥國王是他！學霸轉戰「蛙人部隊」　派對咖王子驚人蛻變

梁靜茹伴2.4萬粉喜迎新年　「突激動哭了」淚吐心聲！

強調國民黨堅守蔣經國路線！　朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜頭寮謁陵

2024年雲林縣元旦升旗　發出5000顆白蘿蔔迎接「好彩頭」

智慧醫療+健康科技！慈大楊志鴻助理教授團隊　榮獲國家新創獎

2023日本X總趨勢《水星的魔女》闖進前三名！動畫類全是霸權

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

高雄三寶闖紅燈撞騎士　重機燒成廢鐵

即／悲傷跨年夜！空軍少尉輪休返老家「墜樓身亡」

「乾哥、乾妹宣傳車」最新進度　小商人：要丟給廣告公司了

高雄跨年傳「男持刀」　警：是原子筆

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

新竹跨年攝影機掉落　6人遭砸傷送醫

新竹軍人「羅馬公路」過彎撞重機　夫妻檔雙亡

台中某住宅發生墜樓　1女送醫搶救

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

行人闖大林火車站鐵軌　遭區間車撞亡

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

更多熱門

相關新聞

苗栗元旦升旗首度移師竹南

苗栗元旦升旗首度移師竹南

苗栗縣政府113年元旦升旗典禮，今天上午8時於竹南運動公園田徑場舉行，主題為「山海一家親 元旦嘉年華」，由鍾東錦縣長率領縣府團隊、縣議會及各鄉鎮市長出席，現場超過3千名民眾參加，大家齊唱國歌、揮舞國旗，共同展現團結及愛護中華民國的心。

紫南宮元旦發錢母　台南母子睡5天帳篷搶頭香

紫南宮元旦發錢母　台南母子睡5天帳篷搶頭香

高雄跨年晚會「一支原子筆」引騷動

高雄跨年晚會「一支原子筆」引騷動

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

2024跨年逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

2024跨年逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

關鍵字：

新北石門十八王公廟火燒山影音

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

大象體操主唱爆粗口離開舞台　網怒留言「引起恐慌」

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

黃子佼元旦露臉！　孟耿如親曬親友全家福照

Energy真的來了！　合體五月天阿信炸跳《放手》全場叫瘋

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

告五人坐飛機趕場「登台北跨年壓軸」

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面