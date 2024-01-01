「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　伴隨暖暖配樂港船笛點亮夜空

▲「愛來基隆」跨年360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，昨（31日）午夜12時在基隆港特有的船笛聲中璀璨登場，360秒色彩繽紛的煙火結合梁靜茹的「暖暖」歌曲與文化中心外牆雷射秀，吸引3.5萬民眾湧進市區，其中不乏外縣市遊客特地趕來欣賞拍攝珍貴煙火畫面，基隆跨年夜充滿著有愛的氛圍，也帶給民眾相聚共度的美好時光。

市長謝國樑偕同妻女，率領副市長邱佩琳以及市府多位一級主管，來至國門廣場，與市民告別2023年，邱副市長說市府第一次以這樣的方式來跨年，用基隆港特有的船隻鳴笛加上煙火燈光秀，帶給市民前所未有的感受，希望祝福基隆市民在新的一年心想事成、萬事如意。

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▲基隆市長謝國樑（左）抱著女兒、副市長邱佩琳（右）。

2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，以有愛城市為設計理念，用「愛來」諧音意喻著I LOVE基隆的意思，煙火秀特別搭配梁靜茹的「暖暖」歌曲，以「有愛城市篇」拉開序幕，後續以「親子篇」、「海洋篇」、「嘉年華篇」、「幸福快樂年篇」劃分五個情境並搭配不同的雷射樣式進行展演，煙火施放完後，欣賞的民眾也不吝惜給予如雷的掌聲，直呼表演相當精彩，讓大家不虛此行。

跨年夜雖然寒冷，但聽著煙火的主題歌曲「暖暖」，讓人的身體都暖和了起來，更感受到基隆是個溫暖、有愛的城市。此外，市府觀光及城市行銷處特別商請微笑港灣周邊商圈延長營業時間到跨年，包含大日開發經營的東岸商場及東岸碼頭叁肆行，國門廣場周邊的玻璃屋、陽明海洋文化藝術館、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等，還有許多店家自動自發共襄盛舉，讓基隆市區猶如不夜城。

觀銷處從晚間5點開始即於國門廣場設置市集，加上晚間9點30分開始，透過「ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地」頂樓上方，全台最大裸視3D螢幕重現「最愛基隆年終演唱會」的盛大演出，吸引了滿滿人潮；另外，跨年活動也邀請藝人黃鐙輝、曾子余在國門廣場直播帶動氣氛，帶領大家對著全台最大的裸視3D曲面螢幕倒數，與現場民眾一同迎接跨年煙火秀，讓跨年氣氛嗨到最高點。