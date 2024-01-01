喜迎新年！新北推特色好茶禮盒　青年茶農顛覆老派印象

▲特色精品茶葉禮盒包裝榮獲2023年荷蘭靛藍設計獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節將至，新北市政府農業局嚴選3款新北好茶特色禮盒，包括對環境友善的藍鵲茶茶米香禮盒、谷芳友善環境古風禮盒，以及由坪林在地青年新開發的有種精神-茶青禮盒，歡迎民眾購買支持永續環境、推廣青年回鄉的農業創生特色禮盒。

農業局指出，位於坪林的友善耕作團隊「臺灣藍鵲茶」以「流域收復行動」為理念，整合坪林同一集水區的茶農施行友善環境契作，以石虎米、古早味爆米香及茶包推出「茶米香禮盒」，一口茶香、一口米香讓人吃了讓人圓滿過好年，年前開放企業優惠預購價每盒550元。

▲茶慶酒包裝以茶湯光影為意象。

同樣位在「坪林青年茶業發展協會」集結新茶世代，推出「有種精神-茶青禮盒」，包裝兼顧時尚與潮流，禮盒內含自創茶慶酒茶包與厚燒肉干。此次茶青協會首度跨界與「阮的肉干」合作，期望透過推出創新禮盒推廣包種茶，年節就以茶、肉乾會友襯托年節氣氛，1月中將開放預購，每盒定價1080元，1月15日至除夕前訂購享9折優惠。

谷芳茶園推出「時間旅行者」特色精品茶葉禮盒，包裝甫獲2023年的荷蘭靛藍設計獎（Indigo Design Award），茶盒以秦、唐、明、清及民初的中國傳統工筆宮女畫為特色，體驗古代氛圍。茶園採用友善環境野放的耕作方式，兼具乾淨、安全、專業的製茶技術，過年喝茶暖胃又養生，不管買來送禮或自用都安心，每盒定價980元。

農業局長李玟表示，近年推動農業健康市/式，協助在地農業創生團隊發展特色禮盒，開創產品新通路，地方團隊持續深耕對土地的情感，吸引人口返鄉，達到農業創生的目標。

▲「臺灣藍鵲茶」以流域收復行動為理念施行友善環境契作。