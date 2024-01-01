趙少康宣布辭中廣董事　賴清德競總：仍有27.6%股份

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1）在電視辯論會投下震撼彈，當場宣布「我現在辭職中廣！立刻簽名！」不過，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍回應，趙少康在中廣的股份約為27.6%，具有很大的影響力，趙少康辭職不放棄股權，就像是國民黨總統候選人侯友宜不願公布又昱公司資產一樣，都只是嘴上說說。

▲戴瑋姍今天批評趙少康在辯論會中的說法。（圖／競選總部提供）

目前副總統電視辯論會仍在進行中，戴瑋姍透過新聞稿批評，趙少康除了不願意正視中國威脅，把責任歸咎台灣，根本就是把中國當全世界，依然還是在持續造謠攻擊賴清德，根本就是把辯論會當成「少康戰情室」。

針對趙少康指控賴清德當立委時，曾關說海燕公司用藥，戴瑋姍說明，趙少康公然抹黑造謠、散布假訊息，根本就是無中生有，過去就已被踢爆為錯誤文章，王惠珀不但被批為馬英九時代史上最爛的監委提名人，更是史上最爛的政治抹黑打手，只會不斷抹黑民進黨政府。

戴瑋姍表示，趙少康今日提到兩岸關係時，同樣把所有的責任歸咎在台灣，不過，民進黨從來沒有排斥過兩岸交流，而是要在健康永續，反觀中國不僅將經貿，當成介選的工具，片面的中斷，對台灣的侵擾更是不曾停止，趙少康卻認為是台灣的問題，根本就是唱和中國，為中國說話，看見中國就卑躬屈膝。

此外，對於賴清德老家的議題，戴瑋姍表示，賴清德早已多次說明，事實查核中心、鄰居也都出面說話，只有趙少康依然堅持「幽靈房屋」，根本就是在恐嚇過去為台灣經濟奉獻的無名英雄，凸顯自己的菁英思維。

民進黨發言人張志豪表示，趙少康眼中的世界只有中國，民進黨副總統候選人蕭美琴卻能讓台灣走向世界，在蕭美琴大使（駐美代表）任內，台灣與美國成功簽訂「台美21世紀貿易倡議」，而台美避免雙重課稅，同樣也是在蕭美琴大使任內取得階段性進展，另外，台韓避免雙重課稅協定已經簽署，台灣也跟英國、加拿大簽署新的貿易協議。