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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

▲▼蕭美琴在交互詰問階段，提出核電議題，詢問電廠要蓋在哪一縣市，核廢料又要如何處理，趙少康回應。（圖／公視）

▲蕭美琴在交互詰問階段，提出核電議題，詢問電廠要蓋在哪一縣市，核廢料又要如何處理，趙少康回應。（圖／公視）

記者崔至雲／台北報導

副總統候選人電視辯論會今（1）日登場，在候選人互相詰問環節時，民進黨副總統候選人蕭美琴問國民黨核電廠要蓋在哪裡？核廢料要放在哪裡？國民黨副總統候選人趙少康說，美國、日本、法國都已經希望在2050年的時候核電是現在的3倍，至於核廢料，「你最尊敬的美國，美國怎麼處理，我們就怎麼處理」，全世界90%的核電都是這樣做，台灣不能這樣做嗎？

蕭美琴問，能源是民生國家經濟發展重要的課題，但是核電廠要蓋在哪裡？民進黨執政縣市首長都反對，那要蓋在哪些縣市？核廢料要怎麼處理？低階、高階的燃料棒要放在哪些縣市？新的核電廠要蓋在哪裡？

趙少康，剛剛蕭美琴說國民黨不負責任，真的很奇怪，民進黨的能源政策才是不負責任的能源政策，2050年台灣要淨零，按照民進黨的能源政策，如果不使用核電的話，怎麼樣也無法達到淨零的地步，再怎麼騙、再怎麼混、再怎麼呼攏 ，怎麼達到2050淨零？

趙少康說，吳欣盈最近才去參加COP28，美國、日本、法國這些國家，都已經希望在2050年的時候核電是現在的3倍，蕭美琴沒有看到嗎？「美國喔！你們最尊敬的美國喔！」，去年台電、中油要賠5千億，今年台電還要賠大概三四千億，中油要賠一兩千億，「為什麼？就是你們錯誤的能源政策嘛？天然氣多貴啊」。

至於核廢料放哪裡？趙少康說，蕭美琴知道核一廠裡面原來可以做4部機組，現在只做兩部嗎？你知道核二廠原來可以做4部機組，現在只放兩部嗎？你知道核三廠可以放4部機組，現在只做兩部嗎？你知道核四廠裡面可以放8部機組，現在只放兩部嗎？你完全不知道。

趙少康再說，最近到屏東去，附近的居民都說，要延役、要延役，他都很驚訝他們想要延役，為什麼？因為對於核電廠附近有很高的補助款，居民覺得很好，核電廠也沒有危險，又有那麼高的補助款，他們覺得很高興啊，又讓國家的電價能夠降低，有什麼不好呢？

「核廢料放哪裡，你最尊敬的美國，美國怎麼處理，我們就怎麼處理」。趙少康說，美國放哪裡就放哪裡，美國現在地下掩埋嘛，挖深以後把它強固起來，台灣就這樣做，全世界幾乎90%的核電都是這樣做，台灣不能這樣做嗎？
 

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