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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拋0到6歲國家養　趙少康搶攻青年票：第2胎可留職留薪

▲▼趙少康詢問蕭美琴要把中華民國帶去哪裡，吳欣盈回應。（圖／公視）

▲吳欣盈、趙少康。（圖／公視）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選倒數，唯一一場副總統候選人辯論會今（1）日下午2時在公視登場，民眾黨候選人吳欣盈提問，少子化高齡化是台灣的國安危機，該如何解決？以及如何具體解決勞保破產？國民黨候選人趙少康回應，侯友宜提出0到6歲國家養，在家照顧的給一萬補助，第二胎留職留薪很重要；也批民進黨說軍公教改完要改勞保，結果動也不敢動，每年只能不斷貼錢。

吳欣盈表示，她十月到美國參加閉門會議，提到少子化高齡化是台灣的國安危機，美國人都不敢置信，該如何解決？以及如何具體解決勞保破產？

趙少康則說，少子化問題很嚴重，去年只有13萬，不過看看馬祖跟竹北出生率都很高，反而學校不夠，侯友宜提出0到6歲國家養，在家照顧的給一萬補助，第二胎留職留薪很重要，民意機關不願意的話，先從公營開始，他在環保署食就這樣做，讓同仁帶孩子來上班，願意生小孩是國家的喜事

至於這個勞保基金，趙少康說，當然是很大的問題，民進黨當時說軍公教改完以後改勞保，結果動也不敢動，現在只能每年去貼錢貼錢貼錢；但比較重要的還是這些基金這麼龐大，怎麼運用？民進黨搞一些公務員在那邊操盤運用，他怎麼能夠有績效呢？當然要交給有辦法的、績效好的這些這個基金管理人，只要多2%的收益率就不得了了。這麼這麼大的錢、這麼這麼大筆的錢。

趙少康認為，先從基金管理的收益率開始，如果能夠提高就解決了，提高不了，那再從其他的方法來想辦法。

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