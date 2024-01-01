吳欣盈稱台積電變「美積電」　蕭美琴：不該政治消費台灣的驕傲

▲蕭美琴今天回應吳欣盈提問。（圖／公視）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈今（1）在辯論會指出，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，台積電被比喻為「美積電」，請問美資當時到台灣投資多少錢？蕭說，「台積電是台灣的驕傲，不應該被做來政治競爭跟消費」。在同一個交互詰問環節中，蕭將多數篇幅用來回應國民黨副總統候選人趙少康，直指趙散播錯誤訊息。

吳欣盈在交互詰問階段詢問，請問蕭美琴知道美國投資台灣金額是多少嗎？請問在她擔任駐美代表任內，護國神山台積電被比喻為「美積電」，蕭任內除了進口美豬、美牛之外，請問美資到台灣投資多少錢？不會只有軍工產業吧？

對此，蕭美琴在回應吳欣盈提問時，先糾正剛剛發言的趙少康說法，「剛剛又聽到一些錯誤的訊息，外資沒有不敢來台灣」，事實上，在蔡英文總統任內，外資投資台灣也創造了新高，有超過兩兆台幣的外資進入台灣，台商回台投資的3方案，也成功吸引到許多台商回到台灣來。

蕭美琴說，政府持續促進產業轉型，也很謝謝很多美商公司，包含Google、Amazon、Microsoft、美光等，也持續加碼投資台灣，微軟也在台灣成立了研發中心，大家看好台灣，支持台灣，「完全不像你們所說的，被台灣，被民進黨嚇跑」，事實上，是民進黨好的政策，改善台灣的基礎建設，同時創造一個資安被信賴的環境，產品被認可的環境，讓大家都願意來台灣投資。

蕭美琴說，過去有一些外商會把台灣當作是進軍中國大陸的跳板，但是近年來許多外資撤離中國、來到台灣，因為他們發現台灣是個值得被信賴的地方。

對於吳欣盈的提問，蕭美琴簡短說明，剛剛提到台積電到美國去投資，「台積電是台灣的驕傲，不應該被做來政治競爭跟消費，是我們共同的護國神山」，他們依照自身產業的佈局以及客戶需求，要往全世界去擴張布局，同時去加碼台灣政府，政府就應該要做他們的後盾，也協助解決問題，更希望所有的台商在全球佈局的過程當中都有大家祝福。