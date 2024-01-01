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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴問核能⋯吳欣盈突稱讚2對手　建議「一起吃buffet」挑喜歡的吃

記者袁茵／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康1日於辯論會時，以請民進黨副總統候選人蕭美琴吃晚餐為例說，「我想喝稀飯，她說要吃牛排，我說好，那你吃你的牛排，我喝我的稀飯，這就是共識啊」，來闡釋九二共識中的共識未必兩人意見要一致。但民眾黨副總統候選人吳欣盈在被問能源問題時突然天外飛來一筆說，她剛剛忙著「稱讚主席」，所以沒講2位對手優點，另關於請吃飯部分，建議大家可以一起吃buffet（吃到飽），大家就能挑自己喜歡的吃。

▲▼蕭美琴在交叉詰問階段提出核電議題，吳欣盈回應。（圖／公視）

▲蕭美琴在交叉詰問階段提出核電議題，吳欣盈回應。（圖／公視）

副手辯論會於1日下午登場，並進入候選人交叉詰問環節。蕭美琴於第一次提問時表示，能源是民生跟國家經濟發展非常重要的課題，侯、趙2位提出的政見有所不同，侯主張核電發電量比例要提高到18％，趙主張到25％，但台電估算無論是18％或25％，台灣都需要新增好幾座核電廠。

蕭美琴提及，想請問趙少康，這些新建的核電廠到底要蓋在哪裡？民進黨執政的縣市首長都反對，那難道是要蓋在國民黨執政的縣市裡面嗎？要蓋在哪些縣市？而核廢料又打算怎麼處理？不管是低階或高階燃料棒，打算要放在哪些縣市？如果沒辦法清楚告訴大家，新的核電廠要蓋在哪裡、核廢料怎麼處理，就是不負責任、不坦然面對，想含混過關，同時也想請教吳欣盈看法如何？

但面對蕭美琴的提問，吳欣盈回應時突然說，「很不好意思，我先要補充一下，剛剛上場節目結束之前，我忙著稱讚主席，沒有講說兩位候選人是最尊敬的政治金童以及外交女士。」

吳欣盈指出，還有關於請吃飯的部分，「上次趙叔叔請我豆腐，今天請美琴吃飯，吃不同樣的菜，那我建議之後我們大家一起吃buffet，大家就可以挑自己喜歡吃的。」

話鋒一轉，吳欣盈說，核電是非常嚴肅的問題，她是在衛環委員會當召委，持續關注此議題，能源提供、產業發展、生態環保不能用意識形態來處理，「因為民進黨的2025非核家園，是可以彌補一些缺口，拼命發展再生能源。」其實國際上的趨勢也是符合，就是2050年淨零碳排，再生能源要提升到百分之60至90。

吳欣盈提及，自己雖然很贊成推動再生能源，但再生能源的穩健發展，不能是決於2025年非核家園強制停用核電，強迫風電、光電快速發展，這樣延伸一大堆弊案，同時破壞環境，「柯盈配」主張核二核三延役，核四儘速全體盤查再決定下一步。

吳欣盈說，台灣大部分以製造業為主，因此應該有比較務實的態度面對核電，「不要把『核廢家園』當意識形態操作」，比如最近在歐盟看到一些國家，他們反核電，可是是從邊境國來買核能，台灣沒這樣的選擇，是個小島而已。

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