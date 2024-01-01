蕭美琴辯論回擊藍白　「菲律賓沒有民進黨，南海一樣有摩擦」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（1）出席電視辯論會，在媒體提問環節「批侯打吳」，回應藍白對手趙少康、吳欣盈的質疑，她強調，趙說民進黨是兩岸最大的風險來源，這違反全世界的認知，「今天菲律賓沒有民進黨，但一樣在南海有摩擦、有緊張」；至於吳提及軍購弊案，如果沒有證據，就不該抹滅專業人才對國防的付出。

民視主持人許仲江提問，面對中國對台灣的軍事威脅，台灣要如何強化國防？台灣國防預算在這3年，從新台幣3500多億增加到6000億元，表面上看起來創歷史新高，但實際上佔台灣GDP才2.5％，相較南韓有2.8％，新加坡達3.2％，美國也希望台灣國防預算佔比可達3％，請問是否支持繼續投資國防？有哪些可以強化？

對此，蕭美琴依照抽籤順序，在趙少康之後發言，她先反駁趙剛剛的說法表示，趙說民進黨是兩岸最大的風險來源，事實上，這違反全世界的認知，全世界都知道，現在造成兩岸緊張的，不是民進黨，而是中國共產黨，今天菲律賓沒有民進黨，但一樣在南海有摩擦、有緊張，日本的軍事預算未來也將增加，不是因為民進黨，而是因為中國共產黨對外擴張的野心，以及他們的言行舉止。

對於吳欣盈提到有軍購弊案一事，蕭美琴說，吳欣盈提到軍購弊案，戰鬥藍也說要查辦潛艦國造召集人黃曙光，「但是我要講的是，我們有很多國家的人才是超越政黨的，如果沒有證據，就不應該抹滅每一個專業人才對國防的付出以及努力」。

蕭美琴回應提問說，要提升國防的3大方向，包括：第一，要強化訓練，讓不管是義務役或志願役的訓練，都可以更符合現代的需求；第二，在軍備的升級上有採購以及自製的兩個方向，首先是擴大對外採購，能夠自己做的就自己做，不能自己做的就去買，例如她在駐美代表任內爭取了許多技術的轉移，F16的維修中心讓台灣可在零附件上取得國外技術，自己製造，國艦國造、國機國造也是要發展的方向。

第三，蕭美琴談及，就是跟理念相近國合作、嚇阻，「我們最終的目的不是要作戰，而是要確保台海的和平，要確保我們能夠有實力來恢復區域的和平，這是所有區域國家共同的理念」。