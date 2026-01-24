領1次包裹「賺2千元再抵5千元債務」　傻男領3次代價關8個月

記者黃翊婷／台北報導

男子小豪（化名）去年2月間為了還債，加入詐騙集團擔任取簿手，約定只要完成1次領取包裹任務，就能獲得2000元報酬並扣抵5000元債務，但他執行3次，只能拿到1次報酬。士林地院法官表示，考量到小豪犯後始終坦承犯行，日前依法判處他有期徒刑8個月。

▲小豪為了賺錢還債，竟加入詐團擔任取簿手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪2025年2月間加入詐騙集團，擔任前往指定地點領取內含人頭帳戶包裹的「取簿手」，雙方約定，每領取1個包裹他就可以獲得2000元報酬，同時還能扣抵5000元債務。

接著，詐團成員透過LINE向受害者表示，出租金融卡3天就可以拿到12萬元報酬，等到受害者答應之後，再派遣小豪前往「取貨」。小豪成功取得裝有受害者金融卡的盒子，再開車前往指定地點，將卡片交給詐團成員，換取2333元報酬。

後來受害者發現被騙，急忙報警處理，小豪很快便被警方循線逮捕。小豪坦承參與詐騙，他表示，雖然詐團承諾會給報酬、可以扣抵債務，但他取了3個包裹，卻是一起結算，所以只有拿到1次報酬和扣抵1次債務。

士林地院法官認為，小豪過去有多次詐欺取財、違反洗錢防制法案件的紀錄，他明知詐團會騙取他人帳戶當作人頭戶使用，仍為了獲取報酬償還自己的債務，選擇加入詐團，行為確實不妥，考量到他犯後始終坦承犯行，最終依共同犯洗錢防制法第21條第1項第4款之無正當理由期約對價收集他人金融帳戶罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。