跨年煙火「國道3觀賞違規熱點」出爐！最高噴6千元　元旦11處最塞

▲跨年夜國道湧現車潮。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

跨年夜湧現車潮，國1北向台中系統-后里、國1高架北向環北-下塔悠出口及國3雙向古坑系統-古坑服務區等3路段，往年跨年頻傳有車輛慢行或違停路肩觀賞煙火，高公局提醒可開罰3千到6千元。另明元旦國道有11處易塞路段，國5北上將從上午塞到深夜龜速13小時。

由於跨年車流漸增，高公局表示，往年元旦當日施放跨年煙火時段，國1北向台中系統-后里、國1高架北向環北-下塔悠北向出口及國3雙向古坑系統-古坑服務區，均發生民眾觀賞煙火放慢車速或臨停路肩等情事，呼籲今跨年夜民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火導致前述狀況，否則違者可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

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今(31日)元旦連假第2日，下午國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口、國3北向高原至鶯歌系統等，其餘路段均能維持行車順暢。今下午也發生多起車禍，包括15時43分國1南向309.7公里處2輛小客車追撞事，回堵2公里；16時15分國1北向164.6公里處3輛車追撞，16時44分國3北向235.1公里處4車追撞，也都造成回堵，影響車流甚鉅。

明天元旦為連假收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明天國道有11處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。