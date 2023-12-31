元旦開運招財術！參加升旗典禮錢包放「這金額」好運翻倍



▲2024年1月1日元旦開運招財術。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

俗話說：早起的鳥兒有蟲吃。2024年1月1日元旦，該日是甲子日，甲是木，子是水，所以，可以參加當天早上的升旗典禮，藉由大家同時唱誦的磁場來旺財；在當天準備一枚刻有自己名字的方形印章，面向升旗台唱國歌，最好面向東方（木）或北方（水），那旺財開運效果加倍。

此枚印章（開運印鑑）可以1.帶在身上，2.放在包包，3.放在辦公桌抽屜內，4.放在保險箱內，5.放在「財位」。未來有簽約用印，帶著這枚印章（開運印鑑）簽契約，可以讓您無往不利！

由於是甲子日，甲是木，子是水，旺財旺運的色系就是「木」色系：綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠。「水」色系：藍色、黑色。升旗典禮當天，我們身上所穿著的服裝、配戴的飾品，如果是水、木色系，好運一定旺旺來！另外，身上所帶的錢包色系，如果是水、木色系，那財神爺就容易找上您！

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參加升旗典禮時，錢包內的金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓您笑開懷！

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

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