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大陸 大陸焦點 特派現場

空污來襲！陸多地取消跨年煙火秀　上海迪士尼觀望中

▲上海迪士尼煙火秀。（圖／CFP）

▲上海迪士尼煙火秀。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分地區受空氣污染、霧霾等影響，先後在今（31）日2023年最後一天宣布取消跨年煙火表演，讓不少人失望。包括湖南長沙跨年晚會、洞庭漁火季主舞台、江西萍鄉跨年煙花秀、安徽淮北朔溪湖景區及山東大宋不夜城皆取消煙火表演。

▲上海31日空氣品質十分不佳。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海31日空氣品質十分不佳。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，12月31日15時36分，上海迪士尼度假區官方微博發佈消息稱，上海市已發佈空氣重污染黃色預警，根據相關要求，上海迪士尼樂園可能會對今天的運營安排進行調整。今（31日）晚的「點亮新一年」特別夜間演出將有可能不包含煙花效果。

根據上海市空氣質量實時發佈平台監測，12月31日15時，上海市實時空氣質量指數為215，屬於重度污染，首要污染物為PM2.5，官方建議，兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內，停止戶外運動，一般人群減少戶外運動。

至於在大陸部分地區，同樣受到空氣品質不佳影響，紛紛取消跨年煙火秀表演。其中，長沙市政府相關部門緊急通知，長沙空氣污染嚴重，為了進一步控制污染物排放，最大限度降低污染程度，保障市民健康，長沙世界之窗原定於2023年12月31日舉行的亞歷山大燈塔零點跨年煙花活動取消。

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