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直擊／跨年人潮湧現！3台行動超商開進信義區　地點一次看

▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11今年跨年號召2台「OPEN!行動購物車」進駐，圖中這台6.5噸的2.0 OPEN!行動購物車停放於101大樓對面（幾米公車旁）。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

今（31）日是2023年的最後一天，你準備好出門跨年了嗎？台北跨年一級戰區信義區現在已湧現大量跨年人潮，備戰大量人潮，周邊4大超商除了特別增加人力、備貨量之外，其中更有2大超商出動「行動車」滿足消費者即刻需求，以下就為大家整理超商行動車出沒地點、販售品項，出發前一定要看。

▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲信義區湧現大批跨年人潮。

針對今（31）日信義區跨年百萬人潮，7-11除了擺設店外行動攤位之外，更號召2台「OPEN!行動購物車」進駐，其中，6.5噸的2.0 OPEN!行動購物車停放於101大樓對面（幾米公車旁），提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，囊括冷藏、冷凍、常溫三種溫層，宛如行動小型門市，而3.5噸的1.0 OPEN!行動購物車則進駐微風南山百貨和信義威秀影城的連通天橋下，同樣販售熱食、咖啡、暖暖包、茶葉蛋等商品。

▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「OPEN!行動購物車」販售百款商品，飲料、啤酒、泡麵、鮮食、零食等通通都有。

▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲因應跨年低溫，「OPEN!行動購物車」也有販售暖暖包、雨衣、雨具等。

▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲另一台3.5噸的1.0 OPEN!行動購物車則進駐微風南山百貨和信義威秀影城的連通天橋下，同樣販售熱食、咖啡、暖暖包、茶葉蛋等商品。

OK mart則在信義商圈門市加碼備貨5倍，並加碼把OK move行動超商開到景聯門市，現場販售現煮咖啡、三峽金牛角，還有「熟食專區」，買得到炸雞、蛋塔、銷魂大豆干、銷魂羅伯（滷白蘿蔔）等熱騰騰點心；門市部分則推自煮機台OK COOK讓消費者現煮現吃，銷售排行前3名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。

▲▼備戰跨年夜！OKmove行動超商出動信義區。（圖／OK mart提供）

▲OK mart出動OK move行動超商到景聯門市，現場販售現煮咖啡、三峽金牛角，還有「熟食專區」，買得到炸雞、蛋塔、銷魂大豆干、銷魂羅伯（滷白蘿蔔）等熱騰騰點心。

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