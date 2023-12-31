快訊／兒童新樂園塞爆！　緊急公告「避免前往」

▲兒童新樂園跨年煙火活動目前人潮眾多，已達容留上限，實施人潮管制疏導措施 。（圖／兒童新樂園）

記者邱晟軒／綜合報導

今（31）日迎接跨年夜，台北市兒童新樂園首度舉辦跨年活動，今晚延長營業時間至晚上8時，並首次與紐西蘭同步舉辦跨年煙火秀。不過，兒童新樂園稍早發文示警，目前樂園人潮眾多，已達容留上限，呼籲旅客盡量避免前往。

兒童新樂園稍早於臉書粉絲團發文，「兒童新樂園跨年煙火活動目前人潮眾多，已達容留上限，實施人潮管制疏導措施」，呼籲旅客儘量避免前往，或至周邊美崙公園、河堤觀賞煙火。

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兒童新樂園今年首次與紐西蘭同步迎接跨年煙火秀，作為全球第一個跨年施放煙火的國家-紐西蘭，將於今晚7點於當地最知名地標「天空塔」（Sky Tower）施放跨年煙火，兒童新樂園也將於園區天空步道上同步施放煙火慶祝，且在一樓並設置大型電視螢幕，連線轉播天空塔煙火畫面，讓現場遊客感受精彩迷人的國際級煙火秀。

當日煙火施放前60分鐘，園區1樓設施將配合管制陸續停止運轉，請遊客依服務人員引導移動至管制區外地點，待煙火施放完畢後，遊樂設施及管制區將重新開放；且基於安全考量，煙火施放期間，將視園區人潮實施園內外管制作業，敬請遊客關注兒童新樂園網頁及「台北捷運Go」App 訊息並配合管制。