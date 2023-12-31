賴清德口誤「中華民國帶來災難」　朱立倫轟：還有資格選總統？

▲朱立倫出席侯友宜、楊曜聰花壇鄉聯合造勢大會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德昨在辯論會上說，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」但他事後坦承口誤，稱將「中華民國憲法」講成「中華民國」，仍被藍營緊追不捨。國民黨主席朱立倫今（31）日便批，賴發言讓人不敢置信，一位選中華民國總統的候選人，說自己的國家是災難、說自己的憲法是災難，怎麼有資格可以選總統？

朱立倫今日上午出席侯友宜、楊曜聰彰化花壇鄉聯合造勢大會。受訪時針對賴清德口誤一事批評，不管賴昨天講中華民國是災難，或事後改口稱中華民國憲法是災難，都讓人不敢置信，一位正在選中華民國總統的候選人說自己的國家是災難、自己的憲法是災難，怎麼會有資格選總統呢？這是沒有人敢置信的事情。

朱立倫續批，賴清德將來更不可能愛中華民國、保護中華民國，相信賴是要準備改掉中華民國憲法，準備要台獨，這是賴心中永遠堅持的理念，就是台獨理念。朱也說，賴已經要拋棄中華民國，把中華民國當災難，還能支持這樣的候選人嗎？請大家看清楚，支持唯一保衛中華民國、愛台灣的侯友宜。

至於賴清德連講兩次災難，是否認為是發自內心？朱立倫則說，不管賴在現場講2次或者事後改口講憲法，一位基於現在中華民國憲法之下參選總統的候選人，把自己憲法講成災難，都是沒有資格參選總統的，這樣子的說法，民眾絕對是沒辦法接受。