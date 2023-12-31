獲封「辯論王」　陳水扁貼賴侯柯談話：誰會根據辯論結果投票？

▲前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統電視辯論會昨（30）落幕，藍綠白候選人侯友宜、賴清德、柯文哲攻防不斷，也有網友點評前總統陳水扁是史上最強「辯論王」，分享他昔日參加台北市長辯論的影片。而陳水扁今（31）一早則透過社群平台，節錄侯、賴、柯昨天發言的其中一句話，詢問粉絲：「有誰又會根據電視辯論結果來投票的？」

陳水扁今天早上透過圖片，分享賴清德、侯友宜、柯文哲辯論申論階段的一段話，賴清德的段落是闡述若「國民黨回來了」的後果，直言「如果國民黨回來了，黑金政治也就要回來了」。賴批評，目前國民黨的黑金完全都沒有改變，包括新店的羅家、彰化的謝家、台中的顏家、雲林的張家，甚至於花蓮的傅家，還有大大小小的黑金盤踞在各個地方，如果國民黨回來了，黑金集團也勢必會回來，各位這對治安的影響何其重大，對台灣又會有多麼的重大。

對於侯友宜，陳水扁節錄的是侯列舉民進黨執政的十大罪狀，談及未來當總統要成立新的特偵組的段落。侯說，他如果當總統，他一定成立新的特偵組，他一件一件挖，不分藍綠、不分官位的高跟低，該辦的事，他絕對不手軟，應該還給我們社會一個公平正義。

對於柯文哲，陳水扁節錄柯號召「贏回國家，讓國家還給人民」的段落。柯昨天在申論階段，狠批民進黨抹黑、搞意識形態，批評蔡政府執政什麼都缺，缺電、缺水、缺疫苗。柯也說，這次總統大選對於台灣來說是歷史的選擇，要選擇科學還是清廉，要選擇清廉還是口號，希望民眾跳出藍綠給大家不一樣的選擇，高呼「讓藍綠學會謙卑，贏回國家！」