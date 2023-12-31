賴清德口誤是真心話？　黃智賢：說什麼都無法改變台獨本質

▲賴清德在電視辯論會中口誤。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德昨在辯論會中稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」賴清德會後承認口誤，漏講「憲法」，引發失言風波。對此，資深媒體人黃智賢31日則在臉書直言，「賴清德只是說出真心話」，且賴清德說了什麼或不說什麼，都不會改變台獨工作者的本質。

黃智賢指出，大選總統辯論會，可能太累了，賴清德跟民眾黨總統候選人柯文哲都口誤，柯文哲的口誤是「所得稅要窮人課得多」，這笑笑就可以；賴清德口誤是「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」

黃智賢表示，雖然會後賴清德立刻承認是口誤，漏講了「憲法」兩字，但其實，賴清德只是說出了心底話。她質疑，「說『中華民國』是災難，還是說『中華民國憲法』是災難，有差別嗎？」

黃智賢強調，憲法是根本大法，中華民國憲法是中華民國的根本，因此，賴清德不管是說「中華民國」是災難，還是說「中華民國憲法」是災難，其實沒有差別，就是毫不掩飾賴清德的厭惡。她舉例，賴清德在辯論中，表達了把憲法工具化的意思，就是指憲法不是絕對性、至高無上、不能被顛覆的，就是好用的部分用一用，賴清德不認可的部分，就不理它，甚至要去之而後快。

「到底『中華民國』跟『憲法』，有哪裡讓賴清德欲去之而後快？」黃智賢認為，其實，賴清德強烈排斥的是「中華民國」本身，民進黨本來就認為中華民國是外來政權，只是現在迫於現實，無法擺脫。

此外，黃智賢直言，賴清德本來就是「務實的台獨工作者」，也一直都會是，誰只有北京跟華盛頓會讓賴清德務實，華盛頓的指令，會給賴清得清楚的節奏跟方向，緊點鬆點、快點慢點；賴清德會在不改國號的情況下，在文化台獨跟經濟台獨上，高歌猛進，這一點，美國日本，只會更加支持，賴清德說要強化台日關係，那可不是說說而已，點點滴滴，都在夯實台獨土壤。

黃智賢提到，民進黨認為台灣90%希望維持現狀，而所謂的「維持現狀」四個字，其實是變動的。她表示，現在的「維持現狀」，已經跟過去的「維持現狀」，不一樣了，這個維持現狀是兩岸分治，越來越強調所謂的「台灣主體性」，但這是面對大陸才強調，卻不要過度挑釁對岸，站隊美國、擁抱日本、聯合全球反中力量。

黃智賢最後強調，「賴清德說了什麼，或不說什麼，都不會改變他台獨工作者的本質，賴清德只是說出了真心話。」